Pazarlarda turşu telaşı başladı

"Haftalık 10 lira zam geliyor" Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte kornişon salatalık fiyatlarının da tırmanışa geçtiğini belirten Bozkuş, maliyetlerin günden güne değiştiğini vurguladı. Son bir hafta içerisinde ürün fiyatlarında belirgin bir artış yaşandığını ifade eden esnaf, piyasadaki durumu şu sözlerle özetledi: "Şu an tam zamanı; fiyatlarımız yükselişe geçti. Geceler soğudukça kornişon salatalığın fiyatı daha da artacak. Zaten geçen haftaya göre fiyatta kilo başına yaklaşık 10 liralık bir artış var. Geçen hafta 50 liraya sattığımız ürün bu hafta 60 lira oldu. Aynı şekilde geçen hafta 70 lira olan boy salatalık ise 80 liraya yükseldi. Bu fiyat artışı gün geçtikçe ilerlemeye devam edecek. Bu yüzden vatandaşlarımızın elini çabuk tutmasını ve bir an önce turşularını kurmasını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.