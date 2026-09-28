Dünyanın en büyük Müslüman ekonomisi belli oldu! Türkiye'nin sırası şaşırtmadı!
IMF tarafından yayınlanan son rapora göre, dünyanın en büyük Müslüman ekonomileri belli oldu. Türkiye'nin sırası dikkat çekti...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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IMF tarafından yayınlanan son rapora göre, dünyanın en büyük Müslüman ekonomileri belli oldu. Türkiye'nin sırası dikkat çekti...
Dünyanın en büyük Müslüman ekonomisinin belirlendiği rapora göre, sıralamanın zirvesinde ezber bozan gelişmeler kaydedildi. Listenin ilk sırasında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) veya Katar'ın yer almadığına dikkat çekilen raporda, Türkiye'nin konumu vurgulandı.
Küresel piyasalardaki yeni sıralamaya ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı raporda, "Türkiye'nin listedeki sırası dünyayı şaşırtacak bir pozisyonda bulunuyor." ifadelerine yer verildi.
BİRİNCİ NE S. ARABİSTAN NE BAE NE DE KATAR... Peki zirvede kim var? Cevap birçok kişinin tahmin ettiğinden farklı... Birinci ne Suudi Arabistan, ne Birleşik Arap Emirlikleri, ne de Katar. IMF verileri, listenin başında kimseyi şaşırtacak bir ismin olduğunu gösteriyor.
İŞTE DÜNYANIN EN BÜYÜK MÜSLÜMAN EKONOMİLERİ! NOT: Veriler Müslüman olan tüm ülkelerin nominal GSYİH değerlerine göre sıralanmıştır.
15) ÖZBEKİSTAN
14) BAE
13) KATAR
12) IRAK
11) İRAN
10) CEZAYİR
9) KAZAKİSTAN
8) PAKİSTAN
7) MISIR
6) BANGLADEŞ
5) MALEZYA
4) BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
3) SUUDİ ARABİSTAN
2) ENDONEZYA
1) TÜRKİYE/ derleyen: haber7
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