Şehit yakınlarını bir bir fişlediler

CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan “21 Nisan 2019 Çubuk Linç Girişimi Araştırma Komisyonu Raporu”nda skandal ifadelerin yer aldığı belirlendi. Hakkari Çukurca’da şehit olan Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı’nın cenazesine katılan vatandaşların CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik gösterdikleri haklı tepkiyi provokasyon olarak niteleyen merkez yönetim kurulunun, 50 vatandaşımızı rapor adı altında fişlediği bildirildi.

Bakan akar hedef tahtasında

Haklarında hiçbir yargı kararı bulunmayan vatandaşlarımızın peşinen suçlu ilan edildiği raporda, olayın gerçekleştiği yerde olmayan, Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanı 15 kişinin de bilinçli olarak isminin yer aldığı kaydedildi. Olayların yatışması için olağanüstü bir gayret, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da ‘zan altında’ bırakılmaya çalışıldığı raporda, toplumsal kutuplaşmayı körükleyen ifadelere yer verildiği kaydedildi.

CHP’nin “raporu” adı altında yayımladığı fişleme andıçı, malum zihniyetin şehitlerimize bile saygısının olmadığını gözler önüne seriyor. Objektiflikten ve bilimsellikten uzak raporda, 50 vatandaşımız, isim, soyisim ve fotoğraflarıyla birlikte hedef gösteriliyor.

Rapor, engizisyon yargıçlarının elinden çıkmış gibi acımasız ifadeler barındırıyor. Peşin bir hükümle şehit yakınlarının ve devlet yetkililerinin suçlu ilan edildiği raporda, “Komisyon üyelerine hazırlanan raporda önce olay örgüsü aktarılmış, yürütülen hukuksal sürece yönelik bilgi verilmiş ve nihayet Kemal Kılıçdaroğlu’na linç girişimine kadar vardırılan siyasi hesaplar ve ilişkiler ağı ortaya konulmuştur” ifadeleri, objektiflikten uzak zihniyetlerini gözler önüne seriyor.

Olay yerinde olmayan hedefte

Rapordaki skandallar silsilesi bu kadarla da sınırlı kalmıyor. Raporda, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde çalışanlar” diye ayrı bir bölüm yer alıyor. Bu bölümde şehit cenazesine gitmemiş ya da olayın gerçekleştiği yerde olmayan 15 vatandaş kasıtlı olarak zan altında bırakılıyor. 2 büyükşehir çalışanı o gün cenazede olmadığı halde törendeymiş gibi lanse edilirken, olay yerinde olmayan 13 çalışan ise olaylara karışmış gibi yansıtılıyor. CHP yönetiminin bu sayede helal yoldan ekmeğini kazanan 15 kişinin işten çıkarılmasının yolunu yapmaya çalıştığı söyleniyor.