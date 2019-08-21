0553 313 94 23

Şehit yakınlarından kayyum atamalarına destek

Niğde İli Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan, Diyarbakır Van ve Mardin Belediyelerinde yapılan operasyonu ve Kayyum atamasını son derece olumlu buluyoruz ve destekliyoruz’’ dedi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 17:36
Şehit yakınlarından kayyum atamalarına destek

Niğde İli Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan, Diyarbakır Van ve Mardin Belediyelerinde yapılan operasyonu ve Kayyum atamasını son derece olumlu buluyoruz ve destekliyoruz’’ dedi.


Başkan Demir, ‘‘Diyarbakır belediyesinde çalışan şehit yakınlarının ve Gazilerin birçoğunun 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra HDP’nin kazanması ile birlikte kimi şehit yakını ve Gazi görevinden uzaklaştırılırken kimi de olur olmadık yerlere sürgün edilmiştir. Bunların yerine kandilden aldığı emirle halkın verdiği oyu hiçe sayan vatan hainleri dağdaki PKK’lıyı ve KCK üyelerini göreve getirmişlerdir. Diyarbakır Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanları seçildikleri günden bu güne terör örgütü ile aralarına mesafe koymadan aksine kandilden aldıkları emir ile çalışmaya ve PKK’nın propagandasını yapmaya devam ettikleri her hallerinden bellidir. Daha önce PKK üyesi olduğu için görevden uzaklaştırılan belediye çalışanlarının tekrar aynı göreve getirilmeleri bunun en büyük ispatıdır. Belediye çalışanlarının personel kimliklerinde bulunan Türk bayrağını kaldıracak kadar alçaklaşan hainler bu devletin ekmeğini yiyip kandilden emir alıyorlar, terör örgütü kurmaktan yargılanan hain Ahmet Türk sağlık sorunlarını bahane ederek cezaevinden çıkıyor ve belediye başkanı seçiliyor sağlık sorunları kalkıyor PKK’ya yardım ve yataklık ediyor belediye bütçesini kandile aktarıyor’’ dedi.


Anaların yüreği yanarken sessiz kaldılar


Hainlerin her zaman karşısında olacaklarını söyleyen Demir, ‘‘Daha öncede belediyenin araçları ile halkın evlerinin içerisine hendek kazan hainler açılım adı altında devletimizin tüm imkânlarını kullanarak PKK ya mevzi kazarak Askerimizi Polisimizi şehit etmediler mi?, şimdi kayyum atamalarına tepki gösterenlere sormak lazım o zaman neden anaların yüreği yanarken sesiniz çıkmadı, Bizler her zaman olduğu gibi PKK’nın destekçisi olan tüm hainlerin karşısında olmaya devam edeceğiz ‘insan ya onuru ile yaşar yada bir defa olurlu bir şekilde ölür’ Rengini şehitlerimizin kanından alan şanlı bayrağımızı hiç kimsenin indirmeye gücü yetmeyecektir. Ülkemizin neresinde olursa olsun milli ve manevi değerlerimizden asla ödün vermeyeceğiz. PKK, KCK, PYD,YPG, hainlerine destek veren Diyarbakır, Van ve Mardin illerimizde yapılan Kayyum atamalarını Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak destekliyoruz, bu durumda olan belediyelerin denetim altında tutulmasını istiyoruz’’ diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 17:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yunus Emre Nalcı kimdir nereli ve kaç yaşında?
    1. Yunus Emre Nalcı kimdir nereli ve kaç..
    2. Akyurt’a diyaliz müjdesi
    3. İdlib’de hava saldırıları nedeniyle..
    4. Filipinler’de "dang" hummasından 807..
    5. Kadın üreticilerin ilk doğal ürünleri..
    6. Malazgirt’te Tarihi Roman ve Romanda..
    7. Diyarbakır’da pamuk zirvesi hazırlığı
    8. Trabzonspor, Daniel Sturridge ile bir..
    9. Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1..
    10. Terör örgütü PKK'ya yönelik "Kıran..
    11. Kapı koluna parmağını sıkıştıran küçük..
    12. Şiddetli yağış yolları göle çevirdi
    13. Ukrayna'dan, BDT kitle imha silahı..
    14. Batman’da 3 muhtar görevden..
    15. Yabancı plakalı otomobil ile TIR ile..
    16. Aman dikkat! Çocuklar neden horlar?
    17. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy KKTC’ye..
    18. Trabzonspor Kulübü, İngiliz oyuncu..
    19. Sturridge Trabzonspor'da! İşte ilk..
    20. Kıran Operasyonunda PKK cephaneliği..
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Yerine kayyım atanan Ahmet Türk sahiplerinin yanına koştu!
    Yerine kayyım atanan Ahmet Türk sahiplerinin yanına koştu!