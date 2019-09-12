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Şehit yakınları ve gazilerden Mardin emniyetine ziyaret

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Mardin’de terör operasyonunda şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva için Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar’a başsağlığı ziyaretinde bulundu.

12 Eylül 2019 Perşembe 13:26
Şehit yakınları ve gazilerden Mardin emniyetine ziyaret

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Mardin’de terör operasyonunda şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva için Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar’a başsağlığı ziyaretinde bulundu.


Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı yönetici ve üyeleri, Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar’ı makamında ziyaret etti. İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve beraberindekiler şehit aileleri ve gazileri kapıda karşılayarak onar şehit annelerin ellerini öptü. Şehit aileleri şehitlik köşesinde göz yaşlarını tutamadığı ziyarette şehitler için dualar okundu.


Şehit aileleri ve gaziler olarak Diyarbakır’daki annelere destek verdiklerini belirten Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar, ziyaretin ardından Mardin’e geldiklerini söyledi. Aylar, "Mardin’de şehit edilen Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva için Mardin İl Emniyet Müdürlüğümüzü ziyaret ediyoruz. Diyarbakır’da halkın annelerinin teröre karşı gelişlerine destek olmak için geldik. Bu hareketi önemsiyoruz. Yıllardır ilk defa bölgede Kürt anneleri çocukları kaçırılmış sivil bir direnişi şehit ve gazi ailelerine destek için geldik. Bölgede terör annelerin direnişi ile biteceğine inanıyoruz. Annelerimize destek sonrası Mardin’e İl Emniyet Müdürümüze taziye ziyaretinde bulunduk” dedi.


İl Emniyet Müdürü Hasan Onar da şehit aileleri ve gazilerin kendilerini ziyaret etmelerinin gurur verici olduğunu söyledi. Onar, "Zor bir coğrafya. Bizlerle görev yapan asker ve jandarma korucularımız ile birlikte ülkemizde huzur ve birlik beraberliğin devam etmesi için gece gündüz çalışmaktayız. Gazi ve şehit ailelerimiz ile birlikte olmak ayrı bir gurur. Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanlığımıza ve valimize destekleri için teşekkür ediyoruz. Ülkemizdeki her terörün temizlenmesi, her karış toprağından terör arınana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Burada vatandaşların desteği ve emeği çok büyük. Terörün bitmesi için Diyarbakır da anneler bir eylem başlattı. O annelere destek olamaya çocuğu PKK tarafından kaçırılan annelerin desteklenmesi gerektiğini düşünüyor destek için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 13:26
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