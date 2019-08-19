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Şehit ve gazi yakınlarından kayyumlara destek

Türkiye Harp Malulu Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, 3 büyükşehir belediye başkanlığına yapılan kayyum atamalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 17:16
Şehit ve gazi yakınlarından kayyumlara destek

Türkiye Harp Malulu Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, 3 büyükşehir belediye başkanlığına yapılan kayyum atamalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.


Mardin, Diyarbakır ve Van Büyükşehir Belediyelerine yapılan kayyum atamalarını desteklediklerini vurgulayan Başkan Erdengi, “31 Mart yerel seçimlerinde Mardin, Diyarbakır ve Van Büyükşehir Belediye başkanı olarak seçilmiş seçildiği günden beri terör örgütü ile arasına mesafe koymayarak onların propagandasını yapan terör sevindirici tavır ve davranışlardan vazgeçmeyen talimatları direkt Kandil’den alan terör örgütüne destek veren şehit yakınlarına da işten çıkaran kişiler Türkiye Cumhuriyeti belediyelerinde belediye başkanlığı yapamaz.


İçişleri bakanlığımızın bu belediyeler ile ilgili yapmış olduğu kayyum kararı şehit aileleri ve gazilerimizin memnun etmiş desteklerini kazanmıştır. Sinek ile uğraşmaktansa bataklığı kurutmak daha doğrudur terör örgütünün siyasi uzantılarından belediye başkanı seçilen tüm bölgelere kayyum ataması daha uygun olacaktır. Ayrıca kendisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiş Ekrem İmamoğlu’nun terör ve terör örgütüne destek veren Selahattin Demirtaş’a eşini ziyarete göndermesi kayyum atanan belediyelerin durumları ile ilgili sosyal medyada paylaştığı fikirleri kendisinin de aynı düşünceye dahil olduğunu göstermekte ve bizlerin de tepkisini çekmektedir. Biz şehit aileleri ve gazilerin halkın iradesi ile seçilen kişilere duyacağımız saygının tek şartı yıllardır milletimize zarar veren masum insanımızı kat eden bebek katili terör örgütüne olan mesafe mesafeleridir. Terör örgütlerine mesafe koymayana biz mesafe koyarız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 17:16
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