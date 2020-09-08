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Gündem Şehit Uzman Onbaşı Serdar Aslan’a veda
Gündem

Şehit Uzman Onbaşı Serdar Aslan’a veda

Suriye'nin İdlib kentinde teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 11:54:00 -
Şehit Uzman Onbaşı Serdar Aslan’a veda

Şehit Aslan için Nakıboğlu Camisi'nde düzenlenen törene annesi Cemile, babası Reşat, eşi Rukiye, Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, Gaziantep Valisi Davut Gül, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti Milletvekili Müslüm Yüksel, CHP Milletvekili Bayram Yılmazkaya, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek katıldı. Tören sırasında şehidin eşi Rukiye tabuta sarılıp, "Ağlamayacağım, senin için dik duracağım" diyerek gözyaşı döktü. Şehidin babası Reşat Aslan da oğlunun tabutuna sarıldı. Aslan, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi

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