Şehit Uzman Onbaşı Gezer'in naaşı memleketine uğurlandı Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İdris Gezer'in naaşı, memleketi Sinop'a uğurlandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İdris Gezer'in naaşı memleketine uğurlandı. Hakkari'deki töreninin ardından Yüksekova'ya getirilen Gezer için Selahaddin Eyyubi Havaalanında tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan törende, şehitler için dua edildi. Daha sonra ambulanstan alınan Gezer'in naaşı, Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla memleketi Sinop'a uğurlandı. Törene, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Vali Yardımcısı İdris Koç, Garnizon Komutanı Albay Hasan Koyuncu, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.

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