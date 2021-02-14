Şehit uzman erbaş Mevlüt Kahveci kimdir? Mevlüt Kahveci nereli?

Türkiye Gara şehitlerine ağlıyor. 10 Şubat 2021’de Gara’da 13 Türk vatandaşı şehit oldu. Şehit olan vatandaşlarımızın 10’unun kimliği tespit edildi. Pek çok kişi şehit olan Mevlüt Kahveci’nin kim olduğunu, kaç yaşında olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Mevlüt Kahveci kimdir?

Şehit erbaş Mevlüt Kahveci kimdir? Mevlüt Kahveci nereli?

Eskişehirli uzman erbaş Mevlüt Kahveci, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli olduğu 21 Eylül 2016 tarihinde Hakkari Çukurca kara yolunda alıkonuldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “6 yıl önce PKK tarafından kaçırılan, Kuzey Irak'ta alıkonulan 13 evladımız, alçakça, kalleşçe şehit edildi. Bunun üzerine hala PKK'yı aklamaya çalışan pislikler var. PKK ile aynı açıklamaları yapmaktan utanmayan, aynı yalanlara sahip çıkan haysiyetsizler var. Evlatlarımıza ve ailelerine çektirdiklerinin hesabı soruldu, sorulacak. Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün” ifadelerini kullandı.