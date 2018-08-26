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Şehit teğmenin baba ocağına ateş düştü

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Teğmen Celal Dağlı'nın Ankara'daki baba evine ateş düştü.

26 Ağustos 2018 Pazar 00:27
Şehit teğmenin baba ocağına ateş düştü

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Teğmen Celal Dağlı'nın (25) Ankara'daki babaevine acı haber ulaştırıldı.

Şehidin Cevizlidere Mahallesi 1128 Sokak'taki babaevine giden askeri yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde şehadet haberini yakınlarına iletti.

Türk bayrakları asılan evin önüne, Büyükşehir Belediyesince taziye çadırı kuruldu.

Şehidin annesi Aysel ile babası Mahmut Dağlı'nın, oğullarının tedavi gördüğü Erzurum'daki  Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'nde olduğu bildirildi.

Dört kardeş olan şehidin iki hafta önce nişanlandığı öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 00:27
  1. Erzurum
  2. Ankara
  3. Ağrı
  4. Celal dağlı
  5. Terörle Mücadele
  6. şehit

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