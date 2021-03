Şehit Savcı Kiraz’ı rahmetle anıyoruz

Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, görev yaptığı İstanbul Adliyesi'nde şehit edilişinin 6. senesinde rahmet ve minnetle yâd ediliyor. Avukat kılığında Çağlayan’da bulunan adalet sarayına giren DHKP/C’li teröristler, “İmam Hatipli” Savcı Kiraz’ı makam odasında vurarak şehit etmişti.

Adalet mücadelesi şehadetle biten savcı

Siirt’e bağlı Karaboğaz köyünde, 1969 yılında doğan ve 6 çocuklu Hakkı ve Saadet Kiraz çiftinin tek erkek evladı olan Mehmet Selim Kiraz’ın, 31 Mart 2015’te avukat gibi hareket ederek adliyeye giren terör örgütü DHKP-C militanı Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından odasında rehin alınarak katledilmesinin üzerinden 6 yıl geçti. Mersin İmam Hatip Lisesi mezunu olan Savcı Kiraz, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştu. 2014 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına tayin edilerek, Memur Suçları Bürosu’nda görevlendirilen Savcı Kiraz, Gezi kalkışmasında ölen Berkin Elvan ile ilgili soruşturmayı yürütüyordu. DHPK-C’li teröristler tarafından makam odasında katledilen Savcı Kiraz, 46 yaşındaydı. Eşi de İstanbul Adalet Sarayı’nda hakim olarak görev yapan Kiraz 2 çocuk babasıydı.

Olayın ardından Cumhuriyet gazetesinde, Savcı Kiraz’ı katleden teröristlerle gerçekleştirilen mülakat yayınlandı. DHKP-C’li teröristlerle konuşan Cumhuriyet gazetesinden Ahmet Şık’ın adeta katliamı aklayıcı türdeki haberi, “Bu eylem mecbur bırakıldığımız yöntem” başlığıyla yer aldı. Teröristlerle görüşmesini gazetede yayımlayan Ahmet Şık, terör partisi HDP çatısı altında girdiği TBMM’de, Bağımsız İstanbul Milletvekili olarak yer alıyor.

Katiller, müzakere için CHP’li Tanrıkulu’nu istedi

Öte yandan; Savcı Kiraz’ı katleden teröristlerin, savcının rehin alındığı dakikalarda güvenlik güçlerinden 4 kişinin müzakere için getirilmesini istediği, bu isimler arasında CHP’li vekil Sezgin Tanrıkulu’nun da olduğu, Tanrıkulu’nun çağrılmasına rağmen adliyeye gelmediği belirlenmişti. Savcı kiraz’ı şehit eden teröristler olay yerinde öldürülmüştü.

Yeter ki Allah devlete millete zeval vermesin

Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz anısına düzenlenen makale yarışması ödül törenine katılan Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, evlat acısını yüreğine gömdüğünü belirterek “Evlat elbette değerlidir ama vatan da çok kıymetlidir. Bir Mehmet Selim gider, bin Mehmet Selim doğar. Allah devletimize milletimize zeval, bozgunculara fırsat vermesin" dedi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesince (FSMVÜ) Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz anısına düzenlenen makale yarışması sonuçlandı. “Yapay Zekanın Cezai Sorumluluğu” konulu 2. makale yarışmasının ödül töreni FSMVÜ Haliç Yerleşkesinde gerçekleştirildi. İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşuyla başlayan programda şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu. Ardından, Şehit Savcı Kiraz’la ilgili videoya yer verildi.

Bir değil bin can feda olsun

Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın babası Hakkı Kiraz, duygularını şöyle dile getirdi: “Maalesef bizim için çok kara bir gündü. Çok acıydı, tarifi mümkün değil. Elbette ki çok zordur. Nasıl tarif edeyim bir evladınız var, bir yere gelmiş, iki tane insan demekten utanıyorum insan kılığında dünyaya gelmiş, akıbet ortada. Ama olsun, Allah yeter ki devlete bir zeval vermesin. Anne ve babalarının, yetim kalmış çocuklarının, milletin döktüğü her bir damla yaşın çok kıymetli olduğunu biliyoruz. Bunun yanında bizim vatanımız da çok kıymetlidir. Bir can değil bin can feda olsun. Bir Mehmet Selim gider, bin Mehmet Selim doğar. Allah bozgunculara fırsat vermesin.”

Konuşmaların ardından makale yarışmasında dereceye giren öğrenciler açıklandı. Anadolu Üniversitesi öğrencisi Özlem Erdoğan birinci, FSMVÜ öğrencisi Abdurrahman Akyol ikinci, İstanbul Kültür Üniversitesi öğrencisi İdris Can Kılıç üçüncü oldu. Öğrencilere ödülleri takdim edildikten sonra Kiraz’a çiçek ve plaket takdimi yapıldı.

Programa, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, Çağlayan Başsavcı Vekili Zafer Koç, İstanbul 2. Nolu Baro Başkan Adayı Cavit Tatlı, FSMVÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Naim Demirel, FSMVÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Balcı ve davetliler katıldı.