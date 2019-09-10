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Şehit polisler için anma programı düzenlendi

Iğdır’da, 4 yıl önce PKK terör örgütü tarafından düzenlenen bombalı saldırı sonucu şehit olan 13 polis için anma programı düzenlendi.

10 Eylül 2019 Salı 11:16
Şehit polisler için anma programı düzenlendi

Iğdır’da, 4 yıl önce PKK terör örgütü tarafından düzenlenen bombalı saldırı sonucu şehit olan 13 polis için anma programı düzenlendi.


Dilucu Sınır Kapısında görevli polis memurlarını taşıyan servis minibüsüne Iğdır’ın Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyü yakınlarında PKK’lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırı sonucu şehit olan 13 polis memuru için anma programı düzenlendi. 4 yıl önce teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan 13 polis memuruiçin Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyü yakınlarında anma programı düzenlendi.


Programa, Iğdır Valisi Enver Ünlü, İl Jandarma Komutanı Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, Aralık Kaymakamı Mustafa Görmüş, kurum müdürleri, Jandarma, Emniyet ve vatandaşlar katıldı.


Program, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, Şehitlerin özgeçmişlerinin okunması, , Kur’an-ı Kerim Tilaveti, duaların okunması ve karanfil bırakılması ile devam etti.?


4 yıl önce tonlarca patlayıcının tuzaklanması sonucu yapılan kahpece bir saldırı sonucu 13 polis memurunu şehit verdiklerini belirten Iğdır Valisi Enver Ünlü, “Biz bin yıldır bu coğrafyada bu Aziz Vatanı Şehitlerimizin Aziz kanlarıyla sulayarak vatan toprağı haline getirdik. Merhum Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un “Şu ezanlarki şahadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli” dediği gibi inşallah bu Ezanların, bu Al Sancağın altında bu Millet ebediyen bu topraklarda var olacak. Aziz Şehitlerimiz için ne diyor merhum Mehmet Akif Ersoy, “Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda, canı, cananı bütün varımı alsanda Hüda, etmesin tek Vatanımdan beni dünyada Cüda” Demekki bu Aziz Vatan, bu Cennet Vatan, candan da, canandan da daha kıymetli. Biz bin yıldır bu topraklardayız, bizim yerimiz ya bu Al Sancağın altında, ya da bu kara toprağın altındadır. Arkamızdaki bu Ağrı Dağı şahit olsun ki, onların kanı yerde kalmayacak. Ben bir kez daha Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün Devlet Büyüklerimizi, bütün Aziz Şehitlerimizi, Kahraman Gazilerimizi ve bugün Aşura olması münasebetiyle On Muharremde şehadet şerbetini içen Hz. Hüseyin ve onun 72 yarenini de burada saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Allah hepsine rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Hepinize buraya kadar geldiğiniz için, Aziz Şehitlerimize bu naçizane görevimizi ifa etme fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 11:16
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