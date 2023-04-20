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Gündem Şehit polis için tören düzenlendi
Gündem

Şehit polis için tören düzenlendi

Yeniakit Publisher
2023-04-20 11:26:00 -
Şehit polis için tören düzenlendi

Adana’nın Ceyhan ilçesinde kazaya müdahale edip trafiği yönlendirdiği sırada iki otomobilin çarpması sonucu şehit düşen trafik polisi Musa Keskin için Adana Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Dutlupınar mevkisinde meydana geldi. Yaralamalı trafik kazasına müdahale eden ekipteki polis memuru Musa Keskin, trafiği yönlendirirken önce Ali Can Ç. yönetimindeki otomobil, ardından da Mehmet O. yönetimindeki başka otomobilin de çarpmasıyla metrelerce savruldu. Keskin, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Polis Memuru Musa Keskin için Adana Emniyet Müdürlüğünde bugün tören yapıldı. Adana Valisi Süleyman Elban ile İl Emniyet Müdürü Doğan İnci’nin katıldığı törenle, şehit Keskin’in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Elazığ’a uğurlandı.

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