  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Şehit polis Ahmet Alp Taşdemir'in ismi su kuyusuna verildi

Deniz Feneri Derneği, 2017'de PKK'lı teröristlerin bulunduğu bir hücre evine düzenlenen operasyonda şehit düşen Ahmet Alp Taşdemir’in ismini Somali’de inşa edilen su kuyusuna verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 11:57:00 -
Şehit polis Ahmet Alp Taşdemir'in ismi su kuyusuna verildi

Deniz Feneri Derneği, 2017 yılında Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan 26 yaşındaki özel harekat polisi Ahmet Alp Taşdemir’in ismini, Somali'de açtığı su kuyusuna verdi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Deniz Feneri Derneğinin dünya üzerinde su sıkıntısı yaşayan milyonlarca insanın temiz suya ulaşabilmesi için çalışmalar yaptığı aktarıldı.

Bu çalışmaların başında ihtiyaç bölgelerinde su kuyuları açılmasının geldiği belirtilen açıklamada, dernek bağışçılarının da bu kapsamda, Somali’de inşa edilen su kuyusuna 2017 yılında Diyarbakır’da terör örgütü PKK'nın hücre evine düzenlenen operasyonda şehit düşen Ahmet Alp Taşdemir’in adını verdiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genç İyilik Başkanı Ahmet Köse, hiç düşünmeden canını bu ülkenin huzuru için feda eden şehit Ahmet Alp Taşdemir ve diğer şehitlerin yüzyıllarca hatırlanacağı ve isimlerinin her mecrada yaşatılacağını anlattı.

Köse, bağışçılar ve genç üniversitelilerin de bu nedenle şehidin adını su kuyusuna vermeyi tercih ettiğini belirtti.

Şehit babası teşekkür etti

Şehidin babası İbrahim Taşdemir de şunları kaydetti:

"Bu kuyunun açılması için maddi, manevi fedakarlıkta bulunan bütün kardeşlerime şükranlarımı, sevgilerimi ve saygılarımı arz ediyorum. Allah hepinizden, milletimizden ebedi razı olsun. Türk milleti alicenaptır, vefakardır, kadirşinastır. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Allah milletimizden razı olsun."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı