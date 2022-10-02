Şehit özel hareket polisi Mustafa Çalışgan'ın cenazesi Tokat'a getirildi
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde terör örgütünün saldırısında şehit olan özel hareket polisi 34 yaşındaki Mustafa Çalışgan'ın şehadet haberi, Tokat'ta yaşayan ailesine verildi.
Suriye'de güvenlik faaliyetleri kapsamındaki bir üs bölgesine silahlı saldırıda şehit olan Samsun Özel Harekat Şube Müdürlüğü personeli Çalışgan'ın annesi Perihan Tekin'in Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan evine gelen emniyet yetkililer, acı haberi verdi.
Şehit için dua edildi, annesinin evine ve sokağa Türk bayrağı asıldı.
Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen şehit Çalışgan'ın naaşı, Tokat'ta ikindi vakti düzenlenecek cenaze törenin ardından toprağa verilecek.