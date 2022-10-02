  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Şehit özel hareket polisi Mustafa Çalışgan'ın cenazesi Tokat'a getirildi
Yerel

Şehit özel hareket polisi Mustafa Çalışgan'ın cenazesi Tokat'a getirildi

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde terör örgütünün saldırısında şehit olan özel hareket polisi 34 yaşındaki Mustafa Çalışgan'ın şehadet haberi, Tokat'ta yaşayan ailesine verildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-02 14:45:00 -
Şehit özel hareket polisi Mustafa Çalışgan'ın cenazesi Tokat'a getirildi

Suriye'de güvenlik faaliyetleri kapsamındaki bir üs bölgesine silahlı saldırıda şehit olan Samsun Özel Harekat Şube Müdürlüğü personeli Çalışgan'ın annesi Perihan Tekin'in Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan evine gelen emniyet yetkililer, acı haberi verdi.

Şehit için dua edildi, annesinin evine ve sokağa Türk bayrağı asıldı.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen şehit Çalışgan'ın naaşı, Tokat'ta ikindi vakti düzenlenecek cenaze törenin ardından toprağa verilecek.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23