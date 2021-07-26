Şehit Ömer Halisdemir’e hakarette bulunan İP’li gözaltına alındı!

Yeni Akit Ankara

15 Temmuz darbe girişimi sırasında, FETÖ’cü darbeci general Semih Terzi’yi vurarak Türkiye’ye tarihi hizmette bulunan Şehit Ömer Halisdemir ile ilgili halkı galeyana getiren galiz paylaşımda bulunan İP Tokat İl Başkan Yardımcısı Uğur Songul Sarıtaşlı, TCK’nın 215’inci maddesindeki “Suçu ve suçluyu övme” suçundan gözaltına alındı. Halkın büyük tepkisini çeken paylaşımda bulunan Sarıtaşlı’nın ifadesinin alınarak hukuki işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.

Darbeci Semih Terzi’yi vurarak Türkiye’yi uçurumun eşiğinden kurtaran Şehit Ömer Halisdemir ile ilgili hakaret paylaşımında bulunan İyi Parti (İP) Tokat İl Başkan Yardımcısı Uğur Songül Sarıtaşlı öğle saatlerinde gözaltına alındı. TCK’nın 215’inci maddesindeki “Suçu ve suçluyu övme” suçundan hakkında işlem yapılan Sarıtaşlı’nın gözaltına alınması sosyal medya kullanıcıları arasında sevinçle karşılandı.

Şehit Ömer Halisdemir’in aziz hatırasına yapılan saygısızlığın karşılıksız kalmadığını belirterek karardan memnuniyetini ifade eden kullanıcılar, “Türkiye sahipsiz değil. Şehitlerimiz sahipsiz değil” paylaşımında bulundu.