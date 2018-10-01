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Şehit Ömer Halisdemir'e büyük saygısızlık! O doktorlar hakkında soruşturma açıldı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 15 Temmuz'daki hain darbe girişimine karşı gösterilen direnişin timsâl isimlerinden şehit Ömer Halisdemir'in adının verildiği sağlık merkezinin isminin görevli doktorlar tarafından değiştirildiği iddiaları üzerine soruşturma açıldı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 14:44
Şehit Ömer Halisdemir'e büyük saygısızlık! O doktorlar hakkında soruşturma açıldı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in adının verildiği bir sağlık merkezinin tabelasının değiştirilmesi, yetkilileri harekete geçirdi. 

Olaya Gemlik Kaymakamı Gürbüz Karakuş ve Belediye Başkanı Refik Yılmaz müdahil olunca tabela tekrar yerine asıldı. Bölgede yaşayan vatandaşların dikkati sonrası ortaya çıkan skandalla alâkalı doktorlar sessiz kaldı.

Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, tabelada "şehit" ifadesi bulunmadığını, bunun düzeltilmesi için tabelanın kısa süreliğine kaldırıldığını söyledi. Kendilerine bunun için bilgi verilmediğini kaydeden yetkililer, sorumlu hekim hakkında soruşturma açıldığını kaydetti.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 14:44
  1. Ömer Halisdemir
  2. 15 Temmuz Kahramanı
  3. Bursa
  4. Gemlik
  5. Ömer Halisdemir'e büyük saygısızlık

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  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş16 dk önce
    yahu sağlık bakanlığı ne iş yapıyor uyuyormu hiiişşşşt uyan ey bakan. yoksa ihaleyemi gitti haberi yok
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