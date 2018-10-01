Şehit Ömer Halisdemir'e büyük saygısızlık! O doktorlar hakkında soruşturma açıldı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in adının verildiği bir sağlık merkezinin tabelasının değiştirilmesi, yetkilileri harekete geçirdi.

Olaya Gemlik Kaymakamı Gürbüz Karakuş ve Belediye Başkanı Refik Yılmaz müdahil olunca tabela tekrar yerine asıldı. Bölgede yaşayan vatandaşların dikkati sonrası ortaya çıkan skandalla alâkalı doktorlar sessiz kaldı.

Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, tabelada "şehit" ifadesi bulunmadığını, bunun düzeltilmesi için tabelanın kısa süreliğine kaldırıldığını söyledi. Kendilerine bunun için bilgi verilmediğini kaydeden yetkililer, sorumlu hekim hakkında soruşturma açıldığını kaydetti.