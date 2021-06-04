Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İHL’den İsrail’e tepki, Filistinlilere destek klibi!

MEHMET ÖZMEN / ANKARA

Bir gelecek projesi olarak Türkiye’nin dört bir yanında eğitimlerini sürdüren imam hatip nesli ümmete karşı da duyarlılık gösteriyor.

İsrail’e tepki Filistin ve Kudüs’e destek

Ankara Yenimahalle Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri İsrail’e tepki Filistin ve Kudüs’e destek amacıyla dikkat çeken bir video klip hazırladı.

“Filistinlilerin yanındayız” mesajı verdiler

Okulun Arapça dil sınıfları öğrencileri verdikleri mesajla, Kudüs’ün Müslümanların olduğunu ve kıyamete kadar da öyle kalacağını hatırlattılar. Öğrenciler ayrıca, Filistinlilerin yanında olduklarını maddi ve manevi olarak da desteklediklerini ifade ettiler.

“İmam hatip nesli göz kamaştırıyor”

Konuya ilişkin konuşan Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi müdürü Yaşar Keskin ise şunları söyledi:

“Bir dönem çok ciddi sıkıntılarla karşılaşan imam hatip okullarımız çok şükür gelinen süreçte göz kamaştıran bir konuma gelmiş durumda. Bu hizmetlerin yürümesinde ve imam hatip neslinin yetişmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”

“Filistinli kardeşlerimiz için etkinlikler düzenledik”

Yaşar Keskin, sözlerini şöyle tamamladı:

“Coğrafyamızdaki sorunlarla yakından ilgilendiklerini özellikle Kudüs ve Mescidi Aksa konusunda imam hatip neslimiz başta olmak üzere tüm Türkiye büyük bir hassasiyet gösteriyor. Öğrencilerimizin farkındalıklarının oluşması için çeşitli seminer ve etkinlikler düzenliyoruz. Filistinli kardeşlerimiz için okulumuzda yardım kampanyası düzenledik. ‘Kasım Ayı Kudüs Ayı’ sloganıyla öğrenci, öğretmen ve velilerimizin katılımlarıyla Kudüs ziyareti düzenledik. Şimdi de öğrenci ve öğretmenlerimiz tamamen gönüllü olarak hazırladıkları video klip için emeği geçenlere teşekkür ederim.”

İşte o video klip: