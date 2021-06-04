  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İsrail'i uyardılar: Katar parası ülkeye gelmezse saldırırız
ABD'de son korona bilançosu açıklandı
Sivasspor'dan Rıza Çalımbay kararı
Bakanlıklardan düzenleme! 28 gün sonra Türkiye'ye girişi tamamen durduruluyor
Gündem Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İHL’den İsrail’e tepki, Filistinlilere destek klibi!
Gündem

Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İHL’den İsrail’e tepki, Filistinlilere destek klibi!

İmam Hatip okullarının günümüzdeki başarı ve duyarlılığı dikkat çekiyor. Ankara Yenimahalle’de bulunan Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Filistin’de yaşanan zulme dikkat çekmek için Arapça bir video klip hazırladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 16:35:00 - 2021-06-04 17:13:44

MEHMET ÖZMEN / ANKARA 

Bir gelecek projesi olarak Türkiye’nin dört bir yanında eğitimlerini sürdüren imam hatip nesli ümmete karşı da duyarlılık gösteriyor.  

İsrail’e tepki Filistin ve Kudüs’e destek

Ankara Yenimahalle Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri İsrail’e tepki Filistin ve Kudüs’e destek amacıyla dikkat çeken bir video klip hazırladı. 

“Filistinlilerin yanındayız” mesajı verdiler

Okulun Arapça dil sınıfları öğrencileri verdikleri mesajla, Kudüs’ün Müslümanların olduğunu ve kıyamete kadar da öyle kalacağını hatırlattılar. Öğrenciler ayrıca, Filistinlilerin yanında olduklarını maddi ve manevi olarak da desteklediklerini ifade ettiler.  

“İmam hatip nesli göz kamaştırıyor”

Konuya ilişkin konuşan Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi müdürü Yaşar Keskin ise şunları söyledi:

“Bir dönem çok ciddi sıkıntılarla karşılaşan imam hatip okullarımız çok şükür gelinen süreçte göz kamaştıran bir konuma gelmiş durumda. Bu hizmetlerin yürümesinde ve imam hatip neslinin yetişmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”

“Filistinli kardeşlerimiz için etkinlikler düzenledik”

Yaşar Keskin, sözlerini şöyle tamamladı:

“Coğrafyamızdaki sorunlarla yakından ilgilendiklerini özellikle Kudüs ve Mescidi Aksa konusunda imam hatip neslimiz başta olmak üzere tüm Türkiye büyük bir hassasiyet gösteriyor. Öğrencilerimizin farkındalıklarının oluşması için çeşitli seminer ve etkinlikler düzenliyoruz. Filistinli kardeşlerimiz için okulumuzda yardım kampanyası düzenledik. ‘Kasım Ayı Kudüs Ayı’ sloganıyla öğrenci, öğretmen ve velilerimizin katılımlarıyla Kudüs ziyareti düzenledik. Şimdi de öğrenci ve öğretmenlerimiz tamamen gönüllü olarak hazırladıkları video klip için emeği geçenlere teşekkür ederim.” 

 

İşte o video klip:

https://www.youtube.com/watch?v=i2bOvtbNHvo

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Selim

Alın size Z kuşağı.Gezi zekalı geri zekalılar Z kuşağını tornadan çıkmış tek tip ve CHP'nin arka bahçesi zannediyorlar.Nede olsa CHP'nin asıl amacı tek tip insan yetiştirmekti.Senelerdir bunda muvaffak olamadılar ama hiç vaz geçmediler.Şimdi de Z kuşağına umut bağlamışlardı.Bu video onlara da kapak olmuş.
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay