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Gündem Şehit olan işçilerin kimlikleri belli oldu
Gündem

Şehit olan işçilerin kimlikleri belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-06-10 19:59:00 - 2023-06-10 19:59:44
Şehit olan işçilerin kimlikleri belli oldu

Ankara'da sabah saatlerinde Makine ve Kimya Endüstrisi Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamada şehit olan 5 işçinin kimlikleri belli oldu.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde, alınan ilk bilgiye göre, Makine ve Kimya Endüstrisi'ne (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda sabah saat: 08.45 sıralarında çıkan yangının ardından patlama meydana geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), meydana gelen patlamada 5 işçinin şehit olduğunu bildirdi. 

Kimlikleri belli oldu

Patlama şehit olan işçilerin kimlikleri belli oldu. Patlamada; işçilerden Mehmet Kutlu, İbrahim Özdemir, İhsan Küçükerdem, Ahmet Ünal ve Fırat Elverir, şehit oldu. Patlamada şehit olanların aileleri, yaşamını yitirenlerin vücut bütünlüğünün bozulması nedeniyle Elmadağ Devlet Hastanesi'ne giderek DNA örneği verdi. Şehit işçilerin evlerinin önlerine ise taziye çadırları kuruldu ve evlerin bulunduğu sokaklara Türk bayrakları asıldı.

Bakan Güler, fabrikada inceleme yaptı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, patlama sonrası Hatay'daki programını yarıda keserek Ankara'ya döndü. Patlamanın meydana geldiği Elmadağ'daki fabrikaya giden Bakan Güler, burada patlamaya ilişkin incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Bakan Güler, aldığı brifingin ardından patlamaya ilişkin açıklama yaparak, kendisinin Hatay'da hudut denetlemesi sırasında patlama bilgisini aldığını ve denetleme faaliyetlerini yarıda keserek derhal Ankara’ya döndüğünü belirtti. Güler, "İlgili kurumlarımız ilk andan itibaren adli ve idari soruşturma için gerekli bütün faaliyetleri icra ettiler. Cumhuriyet Başsavcılığımız önce iki savcı arkadaşımızı tahsis etmişti, sonra iki savcı daha görevlendirerek bu çalışmalarını takviye ettiler. Bundan sonra elde edilen her türlü bilgi kamuoyuyla paylaşılacaktır. Başımız sağ olsun" dedi.

Patlama nedeni kimyasal tepkime

Ankara Valisi Vasip Şahin konuya ilişkin "Saat: 08.45 sıralarda dinamit lokumu hazırlanan bölümde kimyasal tepkime sonucu bir patlama meydana gelmiş; maalesef 5 işçimiz vefat etmiştir. Savcılarımız konuyu inceliyor. Net bilgiler geldikten sonra daha fazla açıklamada bulunacağız. Göçük meydana gelmişti ancak göçükteki 5 işçiye ulaşıldı." dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Güler'den bilgi aldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ankara´nın Elmadağ ilçesinde faaliyet gösteren MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası´ndaki patlama ile ilgili Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler´i telefonla arayarak bilgi almıştır. Görüşmede Cumhurbaşkanımız, patlamada şehit olan 5 işçi kardeşimize Allah´tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilemiştir" denildi.

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