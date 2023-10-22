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Yerel Şehit olan Filistinliler için, Giresun’da gıyabi cenaze namazı kılındı
Yerel

Şehit olan Filistinliler için, Giresun’da gıyabi cenaze namazı kılındı

Yeniakit Publisher
2023-10-22 09:22:00 -
Şehit olan Filistinliler için, Giresun’da gıyabi cenaze namazı kılındı

Diyanet İşleri Başkanlığı organizesinde işgalci İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılarda şehit olan Filistinliler için yurt genelindeki camilerde sala okunarak gıyabi cenaze namazı kılındı.

İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için Giresun genelindeki camilerde gıyabi cenaze namazı kılındı, Filistin halkı için dua edildi.

Hacı Miktat Camisi'ni dolduran yüzlerce vatandaş, İl Müftü Yardımcısı Fatih Sarıgül’ün kıldırdığı gıyabi cenaze namazında omuz omuza saf tuttu.
İl Müftü Yardımcısı Sarıgül, yaklaşık bir asır önce Filistin topraklarında barış ve huzura son verilerek fitne ve zulüm tohumları ekildiğini belirterek,  “İsrail, bir Filistin şehri olan Gazze’yi yıllardır dünyanın en büyük açık hava hapishanesine dönüştürmüştür. Abluka altına aldığı Gazzeli kardeşlerimizin en temel ihtiyaçlarını temin etmelerine bile engel olmuştur. Kardeşlerimiz yerinden ve yurdundan edilmiştir. Mal ve mülkleri haksız bir şekilde ellerinden alınmıştır. Onlara hiçbir şekilde hayat hakkı tanınmamıştır. Siviller, kadınlar, çocuklar, yaşlılar, topyekûn bir halk korkunç silahlarla, bombalarla katledilmiştir. Gazze’deki bir hastanede binin üzerinde masum insan şehit olmuştur. Dünyanın en tahrip edici bombaları altında masum çocukların, kadınların ve yaşlıların feryatları, vicdanı ve insafı olan herkesi derinden yaralamaktadır. Gazze’de bugün tüm dünyanın gözü önünde tarihin en büyük zulmü yaşanmaktadır. Bütün bu baskı ve zulümlerin karşısında Müslümanlara özgürlük mücadelesinde direnmekten başka çare kalmamıştır.” dedi.

Gıyabi cenaze namazı sonrası Emekli İl Müftüsü Veysel Çakı, Filistin'de şehit olan Müslümanlar ve hayatını kaybeden tüm Müslümanlar için dua etti.

Kaynak: yildizhaber.com.tr

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