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Kültür - Sanat Şehit Mustafa Cambaz’a vefa
Kültür - Sanat

Şehit Mustafa Cambaz’a vefa

15 Temmuz şehidi muhabiri Mustafa Cambaz anısına düzenlenen fotoğraf yarışmasının ödül töreni Büyük Çamlıca Camii 1071 Konferans Salonu'nda gerçekleşirken ödüle layık isimlerin ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan takdim etti.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 16:22:00 -
Şehit Mustafa Cambaz’a vefa

15 Temmuz şehidi muhabiri Mustafa Cambaz anısına düzenlenen fotoğraf yarışmasının ödül töreni Büyük Çamlıca Camii 1071 Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Üç farklı kategoride ödüle layık görülen dokuz kişiye ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan takdim etti. Çok sayıda kişinin katıldığı törende şu isimler ödül aldı.

"Kültürel ve Tarihi Fotoğraflar Kategorisi" üçüncüsü olan Anadolu Ajansı Foto muhabiri Aytaç Ünal
"Kültürel ve Tarihi Fotoğraflar Kategorisi" ikincisi olan Caner Başer
"Kültürel ve Tarihi Fotoğraflar Kategorisi" birincisi olan Ümmü Kandilcioğlu
"Yeni Nesi Fotoğraflar (Drone Çekimi-Serbest Haber) Kategorisi" üçüncüsü olan Ramazan Çırakoğlu
"Yeni Nesi Fotoğraflar (Drone Çekimi-Serbest Haber) Kategorisi" ikincisi olan Anadolu Ajansı Foto muhabiri Muhammed Enes Yıldırım
"Yeni Nesi Fotoğraflar (Drone Çekimi-Serbest Haber) Kategorisi" birincisi olan İsmail Coşkun
"2021'e Damgasını Vuran Haber Fotoğrafları Kategorisi" üçüncüsü olan Anadolu Ajansı Foto muhabiri Mustafa Çiftçi
"2021'e Damgasını Vuran Haber Fotoğrafları Kategorisi" ikincisi olan Anadolu Ajansı Foto muhabiri İsa Terli

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