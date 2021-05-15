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Ekonomi Şehit Muhsin Kiremitçi Fen Lisesi için onarım işi yaptırılacak
Ekonomi

Şehit Muhsin Kiremitçi Fen Lisesi için onarım işi yaptırılacak

Konya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Şehit Muhsin Kiremitçi Fen Lisesi için onarım işi yaptırılacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 13:13:00 -
Şehit Muhsin Kiremitçi Fen Lisesi için onarım işi yaptırılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Şehit Muhsin Kiremitçi Fen Lisesi Onarım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecekler.İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacak.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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