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Şehit korucular ebedi yolculuklarına uğurlandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzaklı saldırısında şehit olan iki güvenlik korucusunun cenazeleri defnedildi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 21:57
Şehit korucular ebedi yolculuklarına uğurlandı

Şırnak 3. Piyade Tümen Komutanlığındaki törenin ardından naaşları helikopterle Silopi ilçesine bağlı Çalışkan beldesindeki 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı Çalışkan Hudut Tabur Komutanlığına getirilen şehit güvenlik korucuları Süleyman Tosun ve Halil Yerboğa için burada da tören düzenlendi.

Şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları katafalka konuldu, dua edildi. Cenazeler ambulanslarla Çalışkan belde mezarlığına getirdi.

Burada defnedilen şehitler için saygı atışı yapıldı. Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, şehitlerin tabutlarına sarılı bayrakları şehit güvenlik korucuları Tosun ve Yerboğa’nın çocuklarına verdi. Kardeşi şehit Süleyman Tosun için gözyaşlarını tutamayan Çalışkan Beldesi Belediye Başkanı Nadir Tosun, şehitlerin kanını yerde bırakmayacaklarını ifade etti. Vali Aktaş da şehitlerin intikamının alınacağını belirtti.

PKK'LI TERÖRİSTLERİN TUZAKLI SALDIRISINDA ŞEHİT OLMUŞLARDI

Törene, Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İlçe Jandarma Komutanı Cem Yalçın ve vatandaşlar katıldı.

Silopi ilçesinin Çalışkan beldesi kırsalında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladıkları patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucunda güvenlik korucuları Tosun ve Yerboğa şehit düşmüş, iki güvenlik korucusu da yaralanmıştı.

 

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 21:57
  1. Şırnak
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