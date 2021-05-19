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Eğitim Şehit Komiser Muhsin Kiremitçi İmam Hatip Ortaokulu'ndan örnek proje! Öğrencileri yabancı kelimelerden kurtarmayı hedefliyorlar
Eğitim

Şehit Komiser Muhsin Kiremitçi İmam Hatip Ortaokulu'ndan örnek proje! Öğrencileri yabancı kelimelerden kurtarmayı hedefliyorlar

Isparta'da bulunan Şehit Komiser Muhsin Kiremitçi İmam Hatip Ortaokulu, 'Dilimiz Zengiliğimiz' adını verdiği örnek bir proje geliştirdi. Okul yönetimi tarafından hazırlanarak uygulamaya geçirilen proje ile öğrencilerin yabancı kelimelerden arındırılması hedefleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 22:23:00 - 2021-05-19 22:32:40
Şehit Komiser Muhsin Kiremitçi İmam Hatip Ortaokulu'ndan örnek proje! Öğrencileri yabancı kelimelerden kurtarmayı hedefliyorlar

Isparta Şehit Komiser Muhsin Kiremitçi İmam Hatip Ortaokulu tarafından diğer okullara örnek olacak bir proje geliştirildi. Ortaokul öğrencilerine, doğru Türkçe kullandırmayı hedefleyen projenin mimarlarından okulun Türkçe Öğretmeni Yasemin Kurt Duman, "Projemizle ülkemizin zenginliği olan farklı söyleyişlerin farklı yörelerdeki kullanımlarını araştırıp öğrencilerimizde farkındalık oluşturmayı, kültürel zenginliklerimizi öğrencilerimize tanıtarak hayatlarına geçirmelerini amaçlıyoruz. Proje süresince dilimize yabancı dillerden gelen sözcüklerin yerine o sözcüklerin yörelerimizdeki farklı söyleyişlerini tespit edip Türkçe kullanımlarını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Öğrencilerimizin yabancı sözcük kullanımı yerine güzel Türkçemizin söyleyiş zenginliğini fark etmelerini sağlayacağız." dedi.

İlk konuk Ramazan Kıvrak

'Dilimiz Zenginliğimiz' temasıyla düzenlenen etkinliğin ilk oturumunda; okul yönetici, öğretmen ve öğrencileri koronavirüs salgını sebebi ile online ortamda bir araya geldi. Programa Fethiye Yörük Türkmen ve Kültür Derneği Başkanı, televizyon programı yapımcısı ve yazar Ramazan Kıvrak konuk oldu. Yirmi yıldır Yörükler üzerine araştırmalar yapan Kıvrak, öğrencilerle yöresel söyleyiş farklılıklarını paylaştı. Program yapmak amacıyla ziyaret ettiği köylerden edindiği tecrübelerini aktaran Kıvrak, dilimizin zenginliğine dikkat çekti. Söyleşi, bir öğrencinin hazırladığı 'Ben Türkçeyim' şiirini seslendirmesi ile son buldu.

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Yorumlar

Muslim

Kürdçeye gelince, yasak, anlaşılmayan bir dil. Sizin dindarlığınızı sevsinler.
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