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Şehit kızından yürek burkan soru: Annem ağlıyor kim öldü?

Mardin'de terör örgütü PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Mardin Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın cenazesi, Ankara'da yapılan törenle toprağa verildi. Cenazede gözyaşları sel olurken, yürek burkan anlar da yaşandı.

08 Eylül 2019 Pazar 16:58
Şehit kızından yürek burkan soru: Annem ağlıyor kim öldü?

Mardin Özel Harekat Şube Müdürü olarak görev yapan 4'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Tufan Kansuva, dün Ömerli ilçesi Harmankaya mevkisinde teröristlerin düzenlediği saldırıda yaralandı.

Kansuva, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Kansuva için bugün Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde tören düzenlendi.

Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Jandarma Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"Annem ağlıyor, kim öldü?"

Törende, şehidin eşi Canan, annesi Nebahat ve babası Necati Kansuva ile diğer yakınları taziyeleri kabul etti. Şehidin 9 yaşındaki kızı İdil ile 6 yaşındaki Nil de törene katıldı.

Babalarının şehit olduğundan habersiz olan çocuklar, caminin bahçesinde özel harekât polisleriyle vakit geçirdi. Özel harekât polisi, şehidin büyük kızı İdil'e, 'Hadi annenin yanına gidelim' dedi. İdil'de bunun üzerine, 'Annem ağlıyor, kim öldü?' diye sordu. Polisten cevap alamayan İdil daha sonra annesinin yanına giderek gözyaşlarını sildi.

Gözyaşları arasında toprağa verildi

Şehidin cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından cenaze aracına götürüldü. Cenaze aracının geçişi sırasında, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atıldı. Şehidin cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Polis Şehitliği'ne götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.

 

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 16:58
  1. Mardin
  2. Ankara
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • sukrusukru2 dk önce
    ALLAH rahmet eylesin,kalanların başı sağ olsun.O teröristlerin,onlara maddi ve manevi destek olanlarında ALLAH bin türlü belasını versin,Amin.
  • Mikail okuroğlu Mikail okuroğlu 11 dk önce
    Allahım gani gani rahmet eylesin terör örgütüne ve onlara destek olanlanlara lânet olsun Aminnn.

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