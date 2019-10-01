"Şehit kızına yapılanın aynısı, mini etekli birine yapılsaydı ne olurdu? Hayal bile edemiyorum!" Akit Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı'ya, Mavi Marmara şehidinin kızına yapılan başörtüsü baskısını haberleştirmesinin ardından tazminat cezası verildi. Olayı değerlendiren Karahasanoğlu, "Bir mini etek giyen bir öğrenciye benzer bir şeyi, bir başka öğretmen yapsaydı neler olurdu, hayal bile edemiyorum." dedi.

yeniakit.com.tr Akit’te 2013’te yer alan ve Mavi Marmara şehidi Cengiz Akyüz’ün kızı Beyza Akyüz’ün okulda başörtüsü baskısına maruz kaldığını içeren "Şehidin kızını ağlattılar" başlıklı haberimiz sebebiyle gazetemiz ve Ankara Temsilcimiz Hacı Yakışıklı tazminata mahkum edildi. Adana Bölge Adliye 3. Hukuk Mahkemesi, yerel mahkemenin Akit lehine verdiği kararı bozarak gazetemizi tazminat cezasına çarptırdı. O dönem haberi yapan Ankara Temsilcimiz Hacı Yakışıklı’nın da evi ve arabası geçtiğimiz günlerde haciz altına alınarak suçlu muamelesi gördü. Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Ankara Temsilcimiz Hacı Yakışıklı’ya ceza verilmesine neden skandal olay masaya yatırıldı. Ankara temsilcimizin evine ve arabasına haciz! Şehit kızını savunana yargı zulmü "Mini etekli bir kıza..." Şehidin kızına başörtüsü nedeniyle, okulda mobbing uygulandığını söyleyen Karahasanoğlu, aynı baskının mini etekli bir öğrenciye yapılamayacağını söyledi. Müslümanlara halen baskı yapıldığına vurgulayan Ali İhsan Karahasanoğlu, şunları söyledi:

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