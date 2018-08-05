Şehit kızı yürekleri dağladı!
Derik İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin polis aracının geçişi sırasında yola yerleştirdikleri patlayıcıyı uzaktan kumandayla patlatması sonucu 2012 yılında şehit olan polis memuru 42 yaşındaki Orhan Ayan'ın kızının paylaştığı fotoğraf ve üzerinde yazdığı not yürekleri dağladı.05 Ağustos 2018 Pazar 12:31
2012 yılında PKK'lı teröristlerin yola döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen polis memuru Orhan Ayhan'ın kızının paylaşımı yürekleri burktu.
Hatırlanacağı üzere, Mardin'e geçici görevlendirmeyle gönderilen Konya İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'nde görevli polis memuru Orhan Ayan saldırı sonucu şehit olmuş, 2 polis memuru da yaralanmıştı.
''GELİN OLDUM BABA''
Şehidin kızı Büşra Ayan'ın dün yaptığı paylaşım görenleri duygulandırdı.
Babasının kabri başında gelinliğiyle poz veren Büşra Ayan, fotoğrafın üstüne 'Gelin oldum baba' notunu düştü.
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