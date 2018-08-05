THY - Adıyaman
0553 313 94 23

Şehit kızı yürekleri dağladı!

Derik İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin polis aracının geçişi sırasında yola yerleştirdikleri patlayıcıyı uzaktan kumandayla patlatması sonucu 2012 yılında şehit olan polis memuru 42 yaşındaki Orhan Ayan'ın kızının paylaştığı fotoğraf ve üzerinde yazdığı not yürekleri dağladı.

05 Ağustos 2018 Pazar 12:31
Şehit kızı yürekleri dağladı!

2012 yılında PKK'lı teröristlerin yola döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen polis memuru Orhan Ayhan'ın kızının paylaşımı yürekleri burktu.

Hatırlanacağı üzere, Mardin'e geçici görevlendirmeyle gönderilen Konya İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'nde görevli polis memuru Orhan Ayan saldırı sonucu şehit olmuş, 2 polis memuru da yaralanmıştı. 

''GELİN OLDUM BABA''

Şehidin kızı Büşra Ayan'ın dün yaptığı paylaşım görenleri duygulandırdı.

Babasının kabri başında gelinliğiyle poz veren Büşra Ayan, fotoğrafın üstüne 'Gelin oldum baba' notunu düştü.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 12:31
  1. Konya
  2. Mardin
  3. pkk
  4. polis
  5. Derik İlçesi
  6. gelin oldum baba
  7. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Erdoğan hediye etmişti... Sefere başladılar!
    1. Başkan Erdoğan hediye etmişti.....
    2. O doktordan hırsızlara çağrı: 2 hastam..
    3. 'Trump zor durumda... ABD de Türkiye..
    4. Kayınbiraderini öldürdü, sonra da..
    5. Rize'de dere yatağına bina inşa..
    6. Sosyal medya çılgınlığı... Kadın..
    7. Beşiktaş yeni Talisca'sını buldu!..
    8. Bekçi yazılı ve mülakat sınav giriş..
    9. Fenerbahçe'den flaş transfer girişimi!..
    10. Enkazdan ilk fotoğraflar! Ölüm 2 bin..
    11. Polis Özel Harekat'tan Eski Ordu..
    12. Bu sisteme geçilmese benzin ve motorin..
    13. Şehit kızından yürek dağlayan paylaşım
    14. ''Dişe diş, kana kan intikam'' diyen..
    15. Instagram hesapları nereden kapatılıyor?
    16. Meyve kasalarından 'sahil kütüphane'
    17. KPSS ÖABT soru ve cevapları yayınlandı..
    18. 50 liraya alıyor, 5 bin liraya..
    19. Antalya Akdeniz Üniversitesi sıralama
    20. ABD Dışişleri'nden Venezuela açıklaması!
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Erdoğan'dan ABD'ye karşı hamle: Talimatı verdim, mal varlıklarını donduracağız
    Erdoğan'dan ABD'ye karşı hamle: Talimatı verdim, mal varlıklarını donduracağız
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    ABD'den kritik hamle! Savaş hazırlıklarına başladı
    ABD'den kritik hamle! Savaş hazırlıklarına başladı
    POMEM PMYO 2 bin 500 polis alımı mülakat sonuçları
    POMEM PMYO 2 bin 500 polis alımı mülakat sonuçları

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    Akit soruyor: Kızlı erkekli evler hakkında ne düşünüyorsunuz?
    Akit soruyor: Kızlı erkekli evler hakkında ne düşünüyorsunuz?