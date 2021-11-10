Şehit kızı Demir: Meral Akşener Lütfü Türkkan'ı Cumhurbaşkanı adayı mı yapacak?

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Şehit kızı, gazeteci Gülay Demir, A Haber canlı yayınında konuştu.

Akşener, adi küfre maruz kalan şehit yakınına 'ahlaksız' dedi

İP Genel Başkanı Meral Akşener, küfürbaz Lütfü Türkkan'ın skandal sözlerini partisinin grup toplantısında değerlendirdi. Akşener, adi bir küfre maruz kalan şehit yakını için "ahlaksız" deyip, tıpkı Türkkan gibi çirkin ifadeler kullandı.

"Karşıdaki, genel başkanına küfürler etmiş ahlaksız bir adam da olsa hislerine yenik düştü. Elbette bu hatayı mazur görecek değiliz.

Her dükkan önünde yavşak yavşak konuşanlara, yazanlara provokasyon yaptırabilirsiniz. Yaptırın kardeşim. Sizden korkan sizin gibi olsun. Biz gezmeye milletimizi dinlemeye devam edeceğiz."

'Bir kadına yakışmayan üsluptu'

Akşener'in sözlerini değerlendiren Demir, "Bugün mecliste yapılan konuşma bizleri bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı. Sayın Akşener, bırakın şehit yakınlarına, bu konu üzerine konuşanlara da tıpkı o sözde milletvekilinin üslubuyla hakretler etti. Her şey bir kenara bir kadına yakışmayan bir üsluptu." yorumunu yaptı.

'Bu konuya dört elle sarılmalıyız'



"Meral Akşener'in bugünkü konuşması bize, bu konuya dört elle sarılmamız gerektiğini hatırlattı." diyen Gülay Demir, "Millet olarak biz de olayları çok çabuk unuttuğumuz için çok daha büyüğü ile karşılaşabiliyoruz. Çok kısa biz zaman önce şehit Kaymakamımız Safitürk'Ün babası meclise teşrif etmişti. Yine bu sözde milletvekili, üslupsuz tavırlarıyla bir Tweet mesajı paylaşarak şehidimizin babasına hakaret etti." ifadelerini kullandı.

'Muhalefet partileri bu tip vakaları ödüllendiriyor'

Muharrem İnce'nin de geçtiğimiz dönem de bir küfür skandalı ile gündeme gelip, ardından Cumhurbaşkanı adayı gösterildiğini hatırlatan Demir, şöyle devam etti:

"Muharrem İnce, bir telefon görüşmesinde polis memuruna hakaretler etmişti. Ve daha sonra Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterildi. Ben aslında bugün bunu da düşündüm. Acaba Akşener böyle bir tavırla mı karşımıza çıkacak? Lütfü Türkkan'ı da Cumhurbaşkanı adayı olarak mı göreceğiz? Muhalefet partileri genelde bu tip vakaları gerçekleştirenleri ödüllendiriyor."

Gülay Demir, sözlerini şu çağrı ile tamamladı: "Bazı meslektaşlarımız bu konunun genel geçer bir konu olmadığını düşünüyor. Yapılan açıklamaları hayretler içinde izliyorum. Bu parti meselesi değil. Türkiye'nin 'milli' bir meselesi. Herkesin bu konuya dört elle sarılması gerektiği inancındayım. Bütün şehit ailelerine sesleniyorum: Sakın duruşunuzdan geri adım atmayın."