Şehit itfaiyeciler son yolculuklarına uğurlandı

Bolu'nun Tekke Işıklar köyünde çıkan yangına müdahaleye giderken, araçlarının şarampole yuvarlanması sonucu şehit olan 2 itfaiyeci gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı.

YANGINI SÖNDÜRMEYE GİDERKEN KAZA SONRASI 2 İTFAİYECİ ÖLMÜŞTÜ

Bolu merkeze bağlı Tekke Işıklar köyünde dün saat 14.30 sıralarında çıkan yangına müdahale etmek için yola çıkan Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin aracı, köye yaklaşık 2 kilometre kala 20 metrelik şarampole yuvarlandı.

Kazada, araçta bulunan itfaiye erleri 33 yaşındaki Erhan Yazkan ile 22 yaşındaki Aykut Kabakçıoğlu yaşamını yitirdi.

2 ŞEHİDİN TABUTU İTFAİYE ARACIYLA TAŞINDI

Şehit olan itfaiye erleri Erhan Yazkan ve Aykut Kabakçıoğlu için bugün saat 12.00'de Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bahçesinde arkadaşları ve sevenlerinin katılımıyla tören düzenlendi.

Gözyaşlarının sel olduğu törenin ardından şehit erlerin tabutları itfaiye aracına konularak cenaze namazının kılınacağı camiye kadar sirenler eşliğinde götürüldü.

YÜZLERCE İNSANIN KATILDIĞI CENAZEDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Şehit itfaiye erlerinin cenaze namazı Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Siteler Camii'nde öğle namazının ardından kılındı. Yüzlerce kişinin katıldığı cenaze namazında şehitlerin aileleri ve mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldular.

Kılınan cenaze namazının ardından şehit itfaiyeci Erhan Yazkan merkezde bulunan şehitler mezarlığına, Aykut Kabakçıoğlu ise Bolu'nun Mudurnu ilçesi Samat köyüne defnedildi.