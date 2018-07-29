0553 313 94 23

Şehit iş makinesi operatörü ebedi yolculuğuna uğurlandı

Iğdır'da teröristlerce düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda şehit olan iş makinesi operatörü Nurettin Karadeniz, memleketi Kars'ta ebedi yolculuğuna uğurlandı.

29 Temmuz 2018 Pazar 14:07
Şehit iş makinesi operatörü ebedi yolculuğuna uğurlandı

Iğdır'da, Ağrı Dağı eteklerinde bulunan yayladaki su hattını tamire giden İl Özel İdaresi ekibine teröristlerce düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda şehit olan iş makinesi operatörü Nurettin Karadeniz, memleketi Kars'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Iğdır İl Özel İdaresinde düzenlenen törenin ardından Karadeniz'in naaşı Kars'a gönderildi. Kars Harakani Devlet Hastanesi morgundan alınan cenaze Kars'ın Selim ilçesine bağlı Büyük Oluklu köyüne getirildi.

Karadeniz'in Türk bayrağına sarılı naaşı, evine getirilerek helallik alındı, daha sonra tören mangasıyla köy mezarlığına götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından Karadeniz'in cenazesi dualarla toprağa verildi. 

Törene, Kars Valisi Rahmi Doğan, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, eski Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, Kars Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, şehit ailesi, yakınları, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı törene çelenk gönderdi.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 14:07
  1. Iğdır
  2. Kars
  3. Erzurum
  4. Ağrı
  5. şehit iş makinesi operatörü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Soylu aileyi aradı... Polislerin ifadesi ortaya çıktı
    1. Soylu aileyi aradı... Polislerin..
    2. Kafeteryada dehşet anları! Önce öptü,..
    3. İşte Sercan Yıldırım'ın yeni takımı!
    4. Düğünlerine belediye otobüsü ile..
    5. Şehit iş makinesi operatörü ebedi..
    6. Zonguldak'ta otomobil hafriyat kamyonu..
    7. 'Puan maçı gibiydi'
    8. İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
    9. Hesabına yanlışlıkla 22 bin TL yatan..
    10. CHP'de imza süreci tamamlanıyor
    11. Ve Cocu yıldız futbolcunun biletini..
    12. Suriyelilerin bayram dönüşleri sürüyor
    13. Ekmek zammıyla ilgili flaş açıklama!..
    14. KCK iddianamesinin firari sanığı..
    15. İran'ın parası yerle bir oldu!
    16. Beşiktaş'ta Pepe takımdan ayrılıyor..
    17. Soylu o aileyi aradı! Polislerin..
    18. Çanakkale’de 25 kaçak göçmen yakalandı!
    19. Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 6..
    20. Ayew'den sonra bir transfer daha! İşte..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Binali Yıldırım'ın ziyareti öncesi kahreden haber
    Binali Yıldırım'ın ziyareti öncesi kahreden haber
    FETÖ'cü Emre Uslu'nun büyük korkusu! Öyle tweetler attı ki...
    FETÖ'cü Emre Uslu'nun büyük korkusu! Öyle tweetler attı ki...
    Türkiye'ye kritik çağrı: Lütfen bizi bırakmayın!
    Türkiye'ye kritik çağrı: Lütfen bizi bırakmayın!
    Sahtekâr peygamberin yalancı meali! İskender Evrenesoğlu Kur'an'ı tahrif ediyor
    Sahtekâr peygamberin yalancı meali! İskender Evrenesoğlu Kur'an'ı tahrif ediyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Yeni sistem meyvesini verdi! "Bir yılda yapacağımız işleri bir ayda çıkardık"
    Yeni sistem meyvesini verdi! "Bir yılda yapacağımız işleri bir ayda çıkardık"
    Dehşete düşüren olay: Çiğ yedi, eli kesildi!
    Dehşete düşüren olay: Çiğ yedi, eli kesildi!