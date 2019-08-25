Şehit İdris Gezer’in cenazesi memleketi Sinop’a getirildi Hakkari’nin Çukurca ilçesi kırsalında PKK’lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı İdris Gezer’in cenazesi memleketi Sinop’a getirildi.

Hakkari’nin Çukurca ilçesi kırsalında PKK’lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı İdris Gezer’in cenazesi memleketi Sinop’a getirildi.

Hakkari’nin Çukurca ilçesi kırsalında PKK’lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı İdris Gezer’in cenazesi, Sinop Havalimanı’nda karşılandı. Karşılanan İdris Gezer’in cenazesi ambulans ile Sinop’un Durağan ilçesine gönderildi.

Havalimanı’nda düzenlenen törene Sinop Valisi Köksal Şakalar, protokol üyeleri katıldı.

Şehit Gezer’in, bugün Sinop’un Durağan ilçesinde düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verileceği belirtildi.

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