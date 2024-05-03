Şehit Hasan Saklanan İsrail polisini bıçaklayınca Yılmaz Özdil'in canı yanmış!

Yılmaz Özdil, İsrail ile Türkiye ilişkilerinin bozulmasından rahatsızlığını dile getirdi.

Siyonistin Gazze başta olmak üzere Filistin'de masum halka zulmü sürerken, Türkiye İsrail ile olan tüm ithalat ve ihracatı durdurup, ilişkileri "kalıcı ateşkes" sağlanana kadar askıya aldı.

İçimizdeki siyonist seviciler rahatsız!

Yılmaz Özdil siyoniste vurulan ekonomik darbeden rahatsız olduğunu açık etti. Şehit Hasan Saklanan üzerinden kirli zihnindekileri dile getiren Özdil, açıklamasıyla tepki çekti.

"Abdullah Öcalan'ı yakalamamızı sağlayan ülke İsrail iken, Netenyahu iken nasıl oldu da bir Türk vatandaşı imam aynı İsrail'in polisine bıçakla saldıracak hale geldi?" diye soran Özdil, ümmet bilincinin ne anlama geldiğinden bihaber olduğunu ortaya koydu.

Yılmaz Özdil sözlerinin devamında şehit Hasan Saklanan'ı hedef alacak kadar ileri gitti:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öcalan'ı yakalamamızı sağlayan ilişki, dostluk böylesi nefrete nasıl dönüştü? Bu işi bu hale kim getirdi?

Türk vatandaşı imam, Diyanet'in İsrail vizesi ile gidip İsrail polisini Kudüs'te bıçaklayınca Türkiye ne kazanmış oldu Allah aşkına?