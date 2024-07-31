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Dünya Şehit Haniye'nin oğlundan ilk açıklama: Babam 4 kez...
Dünya

Şehit Haniye'nin oğlundan ilk açıklama: Babam 4 kez...

Yeniakit Publisher
2024-07-31 13:09:00 - 2024-07-31 13:14:09
Şehit Haniye'nin oğlundan ilk açıklama: Babam 4 kez...

Katil İsrail'in babasını şehit etmesinin ardından ilk kez konuşan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin oğlu Abdüsselam Haniye, "Babam, dört suikast girişiminden sağ kurtuldu, ancak bugün her zaman arzuladığı şehadete ulaştı" dedi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Haniye'nin oğlu Abdüsselam Haniye'den ise ilk açıklama geldi.

İsmail Haniye'nin oğlu Abdüsselam Haniye, babasının ölümünün ardından Filistin yerel basınına yaptığı açıklamada, babasının milli davası boyunca birçok kez suikast girişimlerine maruz kaldığını belirtti. Abdüsselam Haniye, "Babam milli davası boyunca dört suikast girişimine maruz kaldı ama atlattı ve Allah onu bugün her zaman dilediği şehadete ulaştırdı" dedi.

Haniye, babasının hayatı boyunca Filistin ulusal birliği ve direnişin güçlenmesi için mücadele ettiğini vurguladı. Babasının, sürgünden esarete, zulümden şehit olan aile fertlerine kadar birçok zorlu süreçten geçtiğini belirten Abdüsselam Haniye, "Bu şerefe ulaştığı için Allah'a şükürler olsun" ifadesini kullandı.

TRT Haber'de yer alan habere göre; Abdüsselam Haniye, babasının Filistin direniş saflarının birliği için çalıştığını ve bu suikastın direnişin kararlılığını durdurmayacağını söyleyerek, "Babam, Filistin ulusal birliğine önem vermiş, Filistin direniş saflarının birliği için çabalamıştır ve bu suikast, direnişin kararlılığını durdurmayacaktır" şeklinde konuştu.

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