Şehit Haniye'nin babasına ilişkin sözleri gündem oldu! 'Çocukluğumda bunları görerek büyüdüm'
Tahran'da işgalci İsrail'in suikastı sonucu öldürülen Hamas lideri şehit İsmail Haniye'nin, katıldığı bir programda babasıyla ilgili söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu.
Vefat haberi, İslam dünyasını yasa boğan Hamas lideri şehit İsmail Haniye'nin katıldığı bir canlı yayında babasını anlattığı sözleri gündem oldu.
Sunucunun, "Çocukluğunuzda dini bir eğitimle mi büyüdünüz?" sorusuna cevap veren Haniye, "Dini bir eğitim aldım diyebilirim" dedikten sonra, babasının bir tarikat şeyhi olduğunu anlatıyor.
Haniye yayında şu ifadeleri kullanıyor:
"Babam sufilerdendi. Bir tarikatın şeyhiydi. Sürekli olarak hocaları, zikir halkalarını ağırlardı. Ben çocukluğumda bunları görerek büyüdüm."
Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Haniye'nin şehit edilmesi sonrası küstah plan ortaya çıktı: Rusya için değil Türkiye için geldiler
Gündem
Dünya Haniye’nin şehid edilmesini konuşurken CHP’nin gündemi bambaşka! Vay vay vay! CHP’li Barış Yarkadaş o bilgiyi canlı yayında açıkladı