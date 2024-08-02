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İSLAM Şehit Haniye için saflar tutuldu! Peki gıyabi cenaze namazının hükmü nedir?
İSLAM

Şehit Haniye için saflar tutuldu! Peki gıyabi cenaze namazının hükmü nedir?

Yeniakit Publisher
2024-08-02 13:12:00 - 2024-08-02 13:16:00
Şehit Haniye için saflar tutuldu! Peki gıyabi cenaze namazının hükmü nedir?

Tahran'da kaldığı otelde katil İsrail tarafından suikasta uğraması sonucu şehit olan Hamas lideri mücahid İsmail Haniye için Türkiye başta olmak üzere İslam dünyası gıyabi cenaze namazı için saf tuttu. Peki gıyabi cenaze namazının İslam'daki hükmü nedir? Cenazenin görülmediği yerde cenaze namazı kılınabilir mi? İşte merak edilen sorunun cevabı...

İşgal edilen toprakları için hayatı boyunca mücadele edip, kutlu davası uğruna ailesini kaybeden ve kendisi de Tahran'da kaldığı otelde siyonistlerin suikastı sonucu şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniye'nin vefatı, İslam dünyasını yasa boğdu.

Hanefiler gıyabi cenaze namazı kılabilir mi?

Türkiye'de ve birçok İslam coğrafyasında milli yas ilan edildi, Müslümanlar meydanlara döküldü. Bugün Katar'ın başkenti Doha'da toprağa verilecek olan Haniye için Müslümanlar gıyabi cenaze namazı kılmak için saf tuttu. Peki gıyabi cenaze namazının hükmü nedir? Cenazenin olmadığı yerde cenaze namazı kılınabilir mi? Hanefi mezhebinde gıyabi cenaze namazı var mıdır? İşte merak edilen sorunun cevabı...

Hanefi mezhebinin cenaze namazının şartlarından bir tanesi de, cenazenin imamın önünde bulunmasıdır. Bundan dolayı gıyabi cenaze namazı sahih değildir.

Şafi mezhebi taklid edilmeli

Şafii mezhebinde gıyabi cenaze namazı sahihtir. Buna delil ise, 'Peygamberimiz, Habeş Kralı Hz. Necaşi'nin üzerine gıyabi cenaze namazı kılmıştır' hadisidir.

Hanefiler, 'Bu durum sadece Hz. Necaşi için geçerlidir veya perde kaldırıldı, mesafe kalktı, Peygamberimiz cenazeyi önünde gördü' şeklinde yorumlamışlardır.
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Bu sebeple gıyabi cenaze namazını kılmak isteyen kişinin Şafii mezhebini taklid etmesi gerekir.

Kaynak: Halebi Sağir s:567 Mevsuatu'l Fıkhiyye- El Kuveyti16/20

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