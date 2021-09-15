Şehit Halisdemir'e onay vermemişlerdi! İBB'den Zeki Müren hamlesi

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CHP'li Beşiktaş Belediye Meclisi'nin Zeki Müren'in yaşadığı sokağa, adının verilmesine ilişkin sunduğu tavsiye niteliğindeki teklif, İBB Meclis gündemine alındı.

Eylül ayı toplantı gündemine alındı

Zeki Müren, 1962-1986 yılları arasında Konaklar Mahallesi’ndeki Akağaç Sokak'ta yaşamıştı. CHP'li Beşiktaş Belediyesi, Zeki Müren'in adının buraya verilmesini önerdi. Tavsiye niteliğindeki teklif, İBB Meclisi’nin eylül ayı toplantı gündemine alındı.

Şehit Ömer Halisdemir teklifini komisyona dahi göndermemişti

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi vurarak, 15 Temmuz hain darbe girişiminin seyrini değiştiren Şehit Ömer Halisdemir'in adının İstanbul'da bir sokağa verilmesi teklifini komisyona dahi göndermemişti. CHP'li İBB Başkanı teklifin reddini, "İsim enflasyonu olur" gerekçesi ile açıklamıştı. Şehit Halisdemir'in ismini reddeden İmamoğlu, yandaşı Volkan Konak'ın bir caddeye "Mimoza" adının verilmesi isteğini ise yerine getirmişti.

Beşiktaş Belediye Meclisi, 21 Mayıs 2021 tarihli tavsiye niteliğindeki kararında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Söz konusu Konaklar Mahallesi, Akağaç Sokakta 1962-1986 yılları arasında yaşayan Zeki Müren’in yaşadığı sokağa isminin verilmesi sevenleri tarafından sosyal medyada gündem olmuştur. 600’ü aşkın plak ve kaset dolduran, 1955’te ‘Manolyam’ adlı şarkısıyla Türkiye’de ilk kez verilen Altın Plak Ödülü’nü alan ve 1991 yılında Devlet Sanatçısı seçilen Zeki Müren şöhretinin doruğunda olduğu 1962-1986 yılları arasında Konaklar Mahallesi, Akağaç Sokak, 6 numaralı villada yaşaması sebebi ile isminin sokağa verilmesinin uygun olacağı düşünülmüştür.

Akağaç Sokağın isminin 'Zeki Müren Sokak' olarak değiştirilmesine ilişkin komisyon raporunun aynen kabulüne meclise katılanların oybirliği ile karar verilmiştir."