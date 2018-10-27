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Şehit haberi Mersin'e ulaştı!

Nazimiye ilçesi kırsalında operasyonda soğuk hava ve tipi nedeniyle donarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel'in, Mersin'deki ailesine acı haber verildi.

27 Ekim 2018 Cumartesi 10:22
Şehit haberi Mersin'e ulaştı!

Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH timleri, Nazimiye ilçesi Sarıyayla köyü kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi. 2 gündür kötü hava koşullarının etkili olması, yüksek kesimlere kar yağması dolayısıyla hava sıcaklığı eksi 5 derecelere kadar düştü. Önceki gün gece saatlerinde operasyon bölgesinde aşırı tipi ve sisin de etkili olmasıyla birlikte bölgede bulunan askerlerin donma tehlikeleri yaşamaları üzerine kurtarma ekipleri sevk edildi. Operasyon bölgesine gelen helikopterle donma tehlikesi geçiren 2 asker Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Mersinli Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel ile Feruh Dikmen yapılan tüm müdahalele rağmen şehit oldu. 

Şehit Türkel'in merkez Toroslar ilçesine bağlı Arpaçsakarlar Mahallesi'nde oturan ailesi, acı haberi askeri yetkililerden aldı. Ailenin oturduğu ev ile yakındaki evler Türk bayraklarıyla donatılırken, aileyi komşular ve yetkililer teselli etmeye çalıştı. 1'i kız 2'i kardeşi olan şehit Türkel'in bekar olduğu, 2017 yılında göreve başladığı öğrenildi. Şehidin cenazesinin bugün öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği belirtildi. 

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 10:22
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