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Şehit Güntekin son yolculuğuna uğurlanıyor

Şırnak'ın Silopi ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin için baba ocağı Erzurum'daki Narmanlı Camisi'nde tören düzenlendi- Şehidin kardeşi Uzman Çavuş Berat Erdi Güntekin:- "Ağlamayacağız, bizi bölmek isteyenleri güldürmeyeceğiz, onlara fırsat vermeyeceğiz"

22 Ağustos 2019 Perşembe 13:31
Şehit Güntekin son yolculuğuna uğurlanıyor

ERZURUM (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin için baba ocağı Erzurum'daki Narmanlı Camisi'nde tören düzenlendi.

Askerler ve yakınlarınca Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morgundan alınan Şehit Güntekin'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Cami'sine getirilerek katafalka konuldu. Öğle namazı sonrası düzenlenen cenaze törenine, şehidin annesi Nesin, eşi Ezgican, 3 yaşındaki kızı Mira Esila, kardeşi Berat Erdi, kız kardeşleri Pınar ve Şeydanur Güntekin katıldı.

Törende, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok ve İbrahim Aydemir, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ile askeri yetkililer ve Erzurumlular da hazır bulundu.

Güntekin'in naaşı, Erzurum İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından askerlerce bir süre omuzlarda taşınıp top aracına konularak toprağa verilmek üzere Dumlu Şehitliği'ne götürüldü.

Muhammed Ferdi Güntekin'in naaşının camiden götürülüşü sırasında annesi ve kız kardeşleri asker selamı verdi, vatandaşlar da tekbir getirdi.

Tören sırasında da şehidin küçük kızı Mira Esila'nın babasının fotoğrafını sevmesi dikkati çekti.

- "Bizi bölmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz"

Şehidin Uzman Çavuş olan kardeşi Berat Erdi Güntekin, tabutun başında "Ağlamayacağız, bizi bölmek isteyenleri güldürmeyeceğiz, onlara fırsat vermeyeceğiz." dedi.

Evli ve bir çocuk babası olan Güntekin'in bir süre önce babasını kaybettiği belirtildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Kösreli köyü bölgesindeki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) çalışanlarının emniyetinin sağlanması ve bölgede olduğu değerlendirilen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi maksadıyla icra edilen "Şehit Güvenlik Korucusu Süleyman Tosun Operasyonu"nda teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit olmuş, 1 asker yaralanmıştı.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 13:31
  1. Erzurum
  2. Jandarma Komando Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin
  3. Narmanlı Camii
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  6. Şırnak

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