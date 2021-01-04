  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Şehit Fethi Sekin'in yeni görüntüleri ortaya çıktı
Gündem

Şehit Fethi Sekin'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

İzmir Adliyesi önünde terör örgütü PKK'nın kalleş saldırısına kahramanca karşı koyan ve hayatı pahasına olası faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-04 16:33:00 - 2021-01-04 16:35:17

İzmir Adliyesi önünde 4 yıl önce meydana gelen terör saldırısında teröristlerle kahramanca çatışarak şehit olan polis memuru Fethi Sekin'e ait yeni bir video ortaya çıktı.

İzmir Adliyesi önündeki saldırıda şehit oldu

İzmir Adliyesi'nde 4 yıl önce meydana gelen terör saldırısında, teröristlere çatışan polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can şehit olmuş, 3’ü polis 7 kişi yaralanmıştı.

Hain saldırının yıldönümüne bir gün kala, faciayı önleyen Şehit Fethi Sekin’in yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Şehit Fethi Sekin'in yeni görüntüleri

Görüntülerde, adliyenin yanındaki kafe çalışanları, şehit polisin kulübesinde gizlice bekleyerek Sekin’i korkutmaya çalışıyor. Sekin ise kameralara gülerken yansıyor.

Görüntüleri çeken kafenin eski çalışanı Öztürk Uçar, “Biz onunla hep şakalaşırdık, onu korkutmaya çalışırdık. O gün de yine şehidimizle şakalaşmak istedik. Kulübesinin içinde beklemiştik. Onu korkutmaya çalışmıştık. O görüntünün üzerinden zaman geçti. Şimdi anlıyoruz ki; biz onu korkutmaya çalışırken o meğer kahramanca çatışarak bizim korkularımızı bitirecekmiş. Videoya kısa bir süre önce denk geldik. Arşivi kurcaladığımızda gördük ve duygulandık” dedi.

Fethi Sekin kimdir? Fethi Sekin ne zaman şehit oldu?
Fethi Sekin kimdir? Fethi Sekin ne zaman şehit oldu?

Biyografi

Fethi Sekin kimdir? Fethi Sekin ne zaman şehit oldu?

Üzen haber: Şehit Fethi Sekin'in babası kalp krizi geçirdi
Üzen haber: Şehit Fethi Sekin'in babası kalp krizi geçirdi

Gündem

Üzen haber: Şehit Fethi Sekin'in babası kalp krizi geçirdi

Hain planı canı pahasına bozan kahraman: Fethi Sekin
Hain planı canı pahasına bozan kahraman: Fethi Sekin

Aktüel

Hain planı canı pahasına bozan kahraman: Fethi Sekin

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Organize yalanı parlatan Ekrem İmamoğlu ve Cem Yılmaz'a sert tepki
Gündem

Organize yalanı parlatan Ekrem İmamoğlu ve Cem Yılmaz'a sert tepki

Türkiye'yi aciz göstermek isteyen güruh bu sefer SMA hastalarını kullandı. SMA hastlarının tedavi edilmediğini iddia eden organize yalana de..
PKK'da kan donduran 'tecavüz' çığlığı! Derede yıkanırken...
Gündem

PKK'da kan donduran 'tecavüz' çığlığı! Derede yıkanırken...

2013'te terör örgütüne katılan B.T. kod adlı kadın terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu ve verdiği ifadelerde; örgüt içindeki iğrenç tec..
Perinçek: Amerika İran'ın başına Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'i getirir
Gündem

Perinçek: Amerika İran'ın başına Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'i getirir

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, katıldığı canlı yayında İran'ın nükleer kapasitesine yönelik yaptığı analizde, Amerika'nın Ayetul..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay