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Gündem Şehit evine çirkin saldırı!
Gündem

Şehit evine çirkin saldırı!

Sultangazi'de Şehit Esma Çevik'in babasının oturduğu evin penceresine asılan Türk bayrağı, bir kadın tarafından kopartıldı ve yere atıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 22:20:00 -
Şehit evine çirkin saldırı!

Şırnak'ta etkisiz hale getirmek istediği patlayıcının infilak etmesi sonucunda şehit olan Patlayıcı İmha Timi (PAMİT) Komutanı Astsubay Esma Çevik'in Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde ikamet eden babasının evine asılan Türk Bayrağı, bir kadın tarafından kopartılarak yere atıldı.

Kısa sürede enselendi ama serbest bırakıldı!

Haber verilmesi üzerine olayla ilgili çalışma başlatan emniyet, kimliğini tespit ederek kadını kısa sürede gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen kadın, serbest bırakıldı. Baba Hüseyin Akgül'ün evine ise yeni bir Türk Bayrağı asıldığı bildirildi.

"Acı bitmeden başka acı yaşadım"

Olay anını anlatan baba Akgül, "Acı bitmeden, yeni bir acı yaşadım. Benim kızımın şehit olmasından sonra bu olayın olması beni iyice derinden yaraladı. Şehit olduğu gün askerlerin asmış olduğu bayrağı bir hırsla çekip koparıyor ve yere fırlatıyor. İçler acısı bir durum. Bu yetmezmiş gibi şehitlere ve devlete bir sürü hakaretler etmiş. O da yetmemiş gibi kızıma yönelik, 'iyi ki geberdi. Şehitler iyi ki geberiyor' diye laflar etmiş. Şahsı tanımıyorum. Bizim mahallede oturuyormuş. Terörle mücadele 10 dakika içerisinde kişiyi buluyor ve ifadesini alıyor. Cumhuriyet Savcılığı bırakıyor. Bu daha çok beni yaraladı. Böyle bir suçu işleyen insanın dışarıda gezmesinden dolayı utanıyorum" dedi.

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