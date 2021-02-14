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Gündem Şehit er Müslüm Altuntaş kimdir? Müslüm Altuntaş nereli?
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Şehit er Müslüm Altuntaş kimdir? Müslüm Altuntaş nereli?

Pençe Kartal-2 Harekatı bölgesinde alıkonulan 13 vatandaşımız şehit oldu. Şehit olan vatandaşlarımızın 10’unun kimliği belirlendi. Peki, şehit er Müslüm Altıntaş kimdir? Gara’da kimler şehit oldu? Gara şehitlerinin isimleri

Yeniakit Publisher
2021-02-14 20:31:00 -
Şehit er Müslüm Altuntaş kimdir? Müslüm Altuntaş nereli?

Gara’dan acı haber geldi. 13 Türk vatandaşı Gara’da şehit oldu. Şehit olanların kimlikleri tespit edildi. Şehit olanlardan biri de Müslüm Altuntaş… Peki, Müslüm Altuntaş kimdir nereli?

Şehit er Müslüm Altuntaş kimdir? Müslüm Altuntaş nereli?

Gara’da şehit olan vatandaşlarımızın isimleri tespit edildi. Kimliklerin tespitiyle topçu er Müslüm Altuntaş’ın evine ateş düştü. Şanlıurfalı topçu er Müslüm Altuntaş, 2 Ekim 2015 tarihinde Erzincan'daki birliğine katılmak üzere yola çıkmış ancak Tunceli Pülümür kara yolunda alıkonulmuştu.

Bu arada Müslüm Altuntaş’ın ailesi Diyarbakır HDP binası önünde evlat nöbetinde bulunuyordu.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İnsanlık düşmanı terör örgütü PKK'nın, sivil vatandaşlarımızı canice şehit ettiği Gara'daki mağarada teröristlere ait pek çok silah ve mühimmat ele geçirildi." ifadesi kullanıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “6 yıl önce PKK tarafından kaçırılan, Kuzey Irak'ta alıkonulan 13 evladımız, alçakça, kalleşçe şehit edildi. Bunun üzerine hala PKK'yı aklamaya çalışan pislikler var. PKK ile aynı açıklamaları yapmaktan utanmayan, aynı yalanlara sahip çıkan haysiyetsizler var. Evlatlarımıza ve ailelerine çektirdiklerinin hesabı soruldu, sorulacak. Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün” ifadelerini kullandı.

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