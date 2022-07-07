Şehit doktor Ekrem Karakaya'nın kardeşi, ağabeyini anlattı! Provokasyon yapma TTB, şehit doktorun karakterini örnek al!

Konya'da Hacı Mehmet Akçay (39) tarafından görev yaptığı hastanede tabancayla vurularak öldürülen kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya (47), memleketi Kayseri'nin Develi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze gününde merhum doktor Karakaya ve mesleğine sevdası ve Müslümanca yaşayışıyla ilgili duygulandıran ayrıntılar ortaya çıktı.

Canice katledildi

Yunak Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan evli Hacı Mehmet Akçay, dün saat 14.30 sıralarında geldiği Konya Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği'nde, annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'ya tabancayla peş peşe ateş etti. Akçay, ardından silahın namlusunu kendi başına dayayıp, tetiği çekti. Poliklinikteki diğer doktorların müdahale ettiği Dr. Karakaya ile Akçay, kurtarılamadı.

Dr. Ekrem Karakaya'ya son görev

Karakaya'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Evli ve 2 çocuk babası Dr. Karakaya'nın cenazesi, memleketi Kayseri'nin Develi ilçesine getirildi. Dr. Ekrem Karakaya için Develi Çarşı Camisi'nde tören düzenlendi.

Bakan Koca da katıldı

Törene Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, siyasi partilerin temsilcileri, daire müdürleri, sağlık çalışanları, Karakaya'nın eşi Günseli Ekinci Karakaya, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Doktor tedavi eder, şifa veren Allah'tır"

Cenazede konuşan Karakaya'nın kardeşi Mehmet Murat Karakaya, "Kardeşim Ekrem'e menfur bir saldırı sonucu devlet erkanı şehitlik mertebesi verdi. İnşallah kardeşimiz şehittir. Bir şey hatırlatmak istiyorum. Tedavi etmek ve şifa vermek farklı şeyler. Doktor tedavi eder, şifa veren Allah'tır. Ekrem kardeşim saldırganın annesini tedavi etmiş. Anjiyo tehlikeli hastalıklar. Annesi vefat etmiş. Ancak oğlu, annesi vefat ettikten sonra şifayı Ekrem'de bulmuş 'senin yüzünden vefat etti, seni öldüreceğim' demiş.

"Kendisiyle 1 hafta 10 gün birlikte tatil yapmadık"

Biz bunu lanetliyoruz. Ekrem kardeşim her doktor gibi hastasını muayene etmiş, onunla en güzel şekilde ilgilenmiş ve doktorluk şahsiyetini en yükseklere taşımıştır. Ekrem kardeşim 23 yıldır doktorluk yapıyor. İnanın kendisiyle 1 hafta 10 gün birlikte tatil yapmadık. 7/24 çalışmıştır. Şahidim" diye konuştu.

"Bir baba, bir evlat, bir eş, bir hekim kardeşimizi hayattan kopardılar"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya Şehir Hastanesi'nde görevi başında öldürülen kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın, Kayseri'nin Develi ilçesindeki cenazesi sonrası "Bugün tarifsiz bir acı yaşıyoruz. Başkasının yaşamını korumak için yemin eden bir hekimimizin canına kıyıldı. Bir baba, bir evlat, bir eş, bir hekim kardeşimizi hayattan kopardılar.

Canice katledildi. Şehidimiz doktor Ekrem Karakaya'ya Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, yakınlarına ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum. Terörle verdiğimiz sınavı hep birlikte sağlıkta şiddet içinde vereceğiz. Hiçbir hekim arkadaşım, hiçbir çalışan arkadaşım asla yalnız olduğunu hissetmemeli.

Devlet iradesinin bütün gücüyle yanımızda olduğunu bilelim. Vatandaşlarımıza, halkımıza, özellikle hekim arkadaşlarımıza, sağlık çalışanlarımıza daha çok saygı ve özellikle önemli bir tutum bekliyoruz.

Sağlık çalışanlarımıza, hekim arkadaşlarımıza kalkan her el; toplumumuzun, halkımızın canına kastetmiş anlamına gelir. Milletimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

Kardeşiyle son konuşması: Önlüğü giydiği günden itibaren 7 gün 24 saat çalıştı

Ekrem Karakaya'nın kardeşi Mehmet Murat Karakaya ise "Kardeşim 23 senelik doktordu. Önlüğü giydiği günden itibaren 7 gün 24 saat çalıştı. Buna Develi, Kayseri, Karabük ve daha sonra çalıştığı Konya halkı şahit. Biz kardeşimle 7 ya da 10 gün bile tatil yapamadık. En son geçen hafta 3 saatlik bir konuşma yaptık. 'Bayram izni alacak mısın?' dedim. 'Alamayacağım ağabey, bayramda nöbetlerim var' dedi.

"Bakanımız geldi, Cumhurbaşkanımız aradı, hepsinden Allah razı olsun"

Pazar günü Konya'ya döndü ve çarşamba günü şehit oldu. Sağ olsun sağlık bakanımız geldiler. Cumhurbaşkanımız aradılar. Hepsinden Allah razı olsun.

"İmanlı, ihlaslı, 5 vakit namazlıydı"

Ekrem kardeşimin bin resmi hastası varsa bin de gayriresmi hastası vardı. Her derdini söyleyene yardımcı oldu. Biz kendisinden memnunduk. Gurur duyuyorduk. İmanlıydı, ihlaslıydı, ibadetlerine devam ederdi. 5 vakit namazlıydı. Ümmetin dertleriyle dertlenirdi. Rabb'im rahmet eylesin. Mekanını cennet eylesin. Bizlere de metanet versin" dedi.