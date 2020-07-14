Şehit diplomat Dursun Aksoy Brüksel'de anıldı

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de 1983'te idari ataşe olarak görev yaptığı dönemde Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilen diplomat Dursun Aksoy törenle anıldı.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği, terör saldırısının 37'nci yılında, Franklin Roosevelt Bulvarı'nda, Aksoy'un şehit edildiği yerde ve saatte anma töreni düzenledi.

Aksoy'un şehit edildiği yere çiçek bırakılmasıyla başlayan törene Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy, Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosu Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu, KKTC Brüksel Temsilcisi Damla Güçlü ve diplomatik erkan katıldı.

Büyükelçi Ulusoy, anma töreninde yaptığı konuşmada, ''Failleri bulunamayan bir terör kurbanımızı, camiamızın bir değerli üyesini rahmetle bir kez daha ölümünün 37'nci yılında, vurulduğu yerde anıyoruz.'' dedi.

Ulusoy, ''Bir önceki görevimde de Bulgaristan'ın Burgaz şehrinde görev yapan ve kendisinden bir yıl önce yine ASALA tarafından katledilen Bora Süelkan kardeşimizi de bu vesileyle anmak istedim. Gerçekten ASALA terörüne camiamız çok fazla kurban verdi. Tabiatı ile hepimizi çok üzüyor ama 37 yıldır maalesef failleri cezalandırılamadı. Ümit ederiz ki bundan sonraki dönemde böyle şeyler yaşanmaz ve ülkeler arasında teröre karşı gerçek bir iş birliği yaşanır.'' değerlendirmesinde bulundu.

Yarın da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle şehitlerin anılacağını belirten Ulusoy, ''Burada da yine 250 şehidimiz var. Demokrasimizi kurtarmak için FETÖ'ye karşı darbe girişiminde ülkemizi savunan şehitlerimiz. Her zaman şehit vererek ülkemizin değerlerini korumaya çalışıyoruz.'' diye konuştu.



