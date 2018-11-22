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Şehit çocuklarına 1 milyonluk burs

Türkiye Vodafone Vakfı, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 576 öğrenciye yaklaşık 1 milyon liralık eğitim bursu verecek.

22 Kasım 2018 Perşembe 09:41
Şehit çocuklarına 1 milyonluk burs

Türkiye Vodafone Vakfı, Türk Kızılay işbirliğiyle oluşturulan “Şehit Ailelerine Destek Fonu” kapsamında, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 576 öğrenciye yaklaşık 1 milyon liralık eğitim bursu verecek. Burs miktarları, ilköğretim çağındaki 141 öğrenci için yıllık bin 50 lira, lise çağındaki 242 öğrenci için yıllık bin 350 lira, üniversite çağındaki 193 öğrenci için ise yıllık 2 bin 700 lira olacak. Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Dr. Hasan Süel, “Şehit çocuklarının bir yıllık eğitim ihtiyacına destek oluyoruz” dedi.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 09:41
  1. Türkiye Vodafone Vakfı
  2. Türk Kızılay
  3. Şehit Ailelerine Destek Fonu
  4. Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Dr. Hasan Süel

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