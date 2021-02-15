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Gündem Şehit cenazesinde Meral Akşener'e tepki: Hem PKK'ya yardım ediyor hem de çelenk gönderiyor
Gündem

Şehit cenazesinde Meral Akşener'e tepki: Hem PKK'ya yardım ediyor hem de çelenk gönderiyor

CHP ile kol kola girerek terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak yapan İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener'e, Gara'da şehit edilen Erzurumlu Er Sedat Sorgun’un cenazesinde tepki gösterildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 13:57:00 - 2021-02-15 14:51:35

Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Er Sedat Sorgun için memleketi Erzurum'da tören düzenlendi.

Törenin yapıldığı alana CHP ile birlik olup terör örgütü PKK'nin siyasi uzantısı HDP ile iş tutan İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener'in çelengi getirildi.

"Hem PKK'ya yardım ediyor hem de çelenk gönderiyor"

Getirilen çelenge tepki gösteren şehit yakını "Hem PKK'ya yardım ediyor hem de çelenk gönderiyor." ifadelerini kullandı.

Acılı şehit yakını, çevrede bulunanların telkinleriyle sakinleştirildi.

PKK'lı teröristlerin Gara'da şehit ettiği askerlerden Sedat Sorgun, 13 Ağustos 2015 tarihinde memleketi Erzurum'a izne dönerken Diyarbakır'ın Lice ilçesinde kaçırılmıştı.

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Yorumlar

Alï

Koca sol tandanslī kendisi sözde ülkücü, şimdi PKK yanaşmadı. Politika böyle bir şey demekki
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kayserili

menfat icin teroristle isbirligi yapan yuzsuz kadin
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