Şehit Çelebi Öztekin şahadetinin 23. yılında mezarı başında anıldı

Şırnak’ta vatani görevini yaparken 1 Eylül 1996 tarihinde şehit olan Piyade Er Çelebi Öztekin şahadetinin 23. yılında Tut İlçesine bağlı Dağyalangoz Köyünde mezarı başında dualarla anıldı.

Şehit Piyade Er Çelebi Öztekin’i anma programına Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Zafer Yener, İl Emniyet Müdür Vekili Sezai Duruk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Abdurrahman Bilgiç, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi ile Şehit Piyade Er Çelebi Öztekin’in ailesi katıldı.

Tut ilçesine bağlı Dağ Yalankoz Köyüne gelişinde Vali Aykut Pekmez ve beraberindeki heyeti Tut Kaymakamı Yunus Kızılgüneş ve Şehit Piyade Er Çelebi Öztekin’in babası Hüseyin Öztekin ve köylüler karşıladı.

Şehit Piyade Er Çelebi Öztekin’in Dağ Yalangoz Köyünde mezarı başında gerçekleşen ziyarette, vatanın birliği, bütünlüğü ve mukaddesatı ile aziz milletimizin bekası uğruna şehadet mertebesine erişen Şehit Çelebi Öztekin başta olmak üzere vatan uğruna canını feda eden bütün şehitler için dua edildi.

Anma töreninin ardından Vali Aykut Pekmez, Şehit Çelebi Öztekin’in babası Hüseyin Öztekin’e başsağlığı ve sabır diledi.