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Aktüel

Şehit Binbaşı Zafer Akkuş’un kanı yerde kalmadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Binbaşı Zafer Akkuş’un şehit edildiği olayın faili terörist Veysel Altun’un etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 12:41:02 -
Şehit Binbaşı Zafer Akkuş’un kanı yerde kalmadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Binbaşı Zafer Akkuş’un şehit edildiği olayın faili terörist Veysel Altun’un etkisiz hale getirildiğini duyurdu.


Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bakan Soylu, "Kanın yerde kalmadı... Rahat uyu Kahraman Jandarma Şehit Binbaşı Zafer Akkuş. Bu gece Bitlis’te arkadaşların Kendal kod Veysel Altun’u ila cehenneme zümera" ifadelerini kullandı.

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