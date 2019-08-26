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Şehit annelerinden duygulandıran sözler

Pençe-3 harekatında şehit olan Uzman Çavuş Yunus Şahin toprağa verildi. Şahin'in annesini şehirdeki diğer şehit anneleri teselli etti. Acılı anneler, şehidin tabutuna sarılıp "Oğluma selam götür" diyerek gözyaşı döktü.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 16:27
Şehit annelerinden duygulandıran sözler

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Eğlence köyünde düzenlenen cenaze törenin, şehidin ailesi, yakınları, Yozgat Valisi Kadir Çakır, AK Parti Yozgat Milletvekilleri Bekir Bozdağ, Yusuf Başer,MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, İl Jandarma Komutanı Bilgihan Yeşilyurt ve vatandaşlar katıldı.

Şehit annelerinden duygulandıran sözler

3 çocuğundan birisi şehit olan Şaziye ve Nebi Şahin çifti, cenaze töreninde taziyeleri kabul etti. Gözyaşı döken Şaziye Şahin'i, köyde oturan şehit anneleri Selma Dargın, Şerife Demirci, Zeliha Büyüksoy, Tuğba Erdoğan teskin etmeye çalıştı. 4 şehit annesi daha sonra şehit Yunus Şahin'in Türk bayrağına sarılı tabutu başında, "Oğluma selam götür" diyerek gözyaşı döktüler.

"Diğer oğlumu da şehit vermeye hazırım"

İl Müftüsü Salih Sezik, öğle namazı ardından cenaze namazını kıldırdı. Helallik alınması öncesi mikrofon uzatılan şehidin babası Nebi Şahin, "Bu oğlumu hak yolunda şehit verdim. Gerekirse diğer oğlumu da şehit vermeye hazırım, bu hainlerin önüne geçmek için. Allah bunlara fırsat vermesin. Allah ordumuza, milletimize yardım etsin, güç, kuvvet versin" diye konuştu.

Şehidin cenazesi, kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 16:27
  1. Boğazlıyan
  2. Eğlence
  3. Yozgat Valisi Kadir Çakır
  4. Bekir Bozdağ
  5. Yusuf Başer
  6. MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef
  7. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse
  8. İl Jandarma Komutanı Bilgihan Yeşilyurt
  9. Pençe 3
  10. şehit
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