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Şehit ailesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu neye uğradığını şaşırdı... Şehit yakını tepki gösterdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Batman’da şehit olan Neşet Gök’ün baba ocağına ziyarete gitti, bir şehit yakını ana muhalefet liderine, “Senin ittifak yaptığın adamlar bizi bu duruma getirdi.” diyerek tepki gösterdi.

06 Ekim 2018 Cumartesi 13:45
Şehit ailesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu neye uğradığını şaşırdı... Şehit yakını tepki gösterdi

AK Parti muhalifliği uğruna teröre destek verecek kadar alçalan CHP, şehit aileleri tarafından protesto ediliyor. Bugün bir şehit yakını, Batman şehitlerimizden Neşet Gök’ün ailesini ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, “Senin ittifak yaptığın adamlar bizi bu duruma getirdi.” diyerek tepki gösterdi. Daha önce de CHP’lilere şehit yakınları tarafından tepki gösterilmişti.

Baba ocağını ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Neşet Gök'ün (25) baba ocağını ziyaret etti.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi girişinde partililer tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan ve dün cenazesi törenle toprağa verilen Uzman Çavuş Neşet Gök'ün Emek Mahallesi Şölen Sokak'ta yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. 

Hangi yüzle geldin buraya?

Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu apartmandan çıkacağı sırada sokaktaki taziye çadırında bulunan şehidin bir yakını, "Kılıçdaroğlu hangi yüzle geldin buraya, senin ittifak yaptığın adamlar bizi bu duruma getirdi." diyerek tepki gösterdi. Polisler, şehit yakınını uzaklaştırdı. 

Şehidin babası Turan Gök tarafından uğurlanan Kılıçdaroğlu, partililerce bir restoranda verilen yemeğe geçti.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 13:45
  1. Batman
  2. Eskişehir
  3. PKK
  4. CHP

YORUM YAZ

  • GolgeAdamGolgeAdam1 sa önce
    Millet vekili secilebilme ve parti kurma sartlarini isteseler duzenlerler,yapmazlar ne guzelde satiyorlar yandas olmayan dinsizdir haindir teroristtir diye.
  • eskieskieskieski1 sa önce
    Niye, örgüte operasyon yapılmama talimatını Kılıçdaroğlu mu vermiş?
  • URFALI HALİLURFALI HALİL1 sa önce
    Kılıçdaroğlunun şehidin evine gidip ziyaret etmesi ABD elçiliğinin olayı kınamasına benziyor.
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş1 sa önce
    zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri piçleridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge piçi abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır. chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir.
  • MilletMillet1 sa önce
    KK efendi bütün renkleri meclise taşıdık diye övünüyor .Aslında doğru söylüyor evet bütün renkleri meclise taşıdı eli kan kımızı olan şerefsiz PKK itlerini ve yine sırtında amerikan bayrağının bütün renkleri elinde yine kan kırmızısı olan deyyus fetöcüleri meclise taşıdı aferin KK seni alkışlıyorum . Bu vazifeleri kimden aldın acaba . Biz biliyoruz da birde şu derin uykudaki sosyal demokrat kardeşlerimiz ve alevi kardeşlerimizdegörse diye dua ediyoruz
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