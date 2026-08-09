Şehit aileleri ve gaziler için tarihi adım! Kritik kanun teklifi Meclis'ten geçti!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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TBMM Genel Kurulu'nda, şehit yakınları ile gazilerin haklarında önemli iyileştirmeler sağlayan kanun teklifi yapılan oylamayla kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu'nda, şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi kabul edildi.
Vatana hizmet eden Kahramanların ve emanetlerinin haklarını güvence altına alan yeni düzenleme Meclis'ten geçerek yasalaştı.